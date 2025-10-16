Claudio Crespi din São Paulo s-a intoxicat cu alcool contrafăcut. A băut vodcă la un bar și a doua zi a avut dureri abdominale severe, confuzie și dificultăți de respirație. A fost dus la un spital municipal, unde medicii au suspectat intoxicație cu metanol, o substanță extrem de toxică.

Cu toate acestea, medicii nu aveau niciun antidot, însă familia lui Crespi și-a amintit de o sticlă de vodcă rusească de 40 de grade pe care nepoata sa o primise cadou de la un prieten. Înainte de incident, băutura servise mai mult ca detaliu decorativ în casă, notează articolul.

La recomandarea specialiștilor, pacientului i-a fost administrată vodcă rusească printr-o sondă nazogastrică. sub supravegherea unui medic. Tratamentul a durat patru zile, timp în care bărbatul a fost în comă indusă. Ulterior, a fost supus hemodializei și unui tratament cu etanol farmaceutic. Crespi a fost externat din spital două săptămâni mai târziu.

Zeci de intoxicații cu metanol

Potrivit Ministerului Sănătății din Brazilia, în ultimele luni au fost confirmate în țară peste 40 de cazuri de intoxicație cu metanol, în urma consumului de băuturi alcoolice contrafăcute. Alte 107 cazuri sunt în curs de investigare, iar opt persoane au decedat. Majoritatea cazurilor au fost identificate în statul São Paulo, care are și cel mai mare număr de decese.

La sfârșitul lunii septembrie, în Rusia s-au înregistrat cazuri de intoxicație în masă cu alcool contrafăcut. Peste 20 de persoane au murit în regiunea Leningrad. Potrivit autorităților regionale, tragedia a fost cauzată de producția privată neautorizată și de vânzarea de alcool. În multe cazuri, testele de laborator au confirmat prezența metanolului.

