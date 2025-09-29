O educatoare de 60 de ani, Olga Stepanova, a fost arestată, fiind suspectată că a distribuit alcool otrăvit. Aceasta ar fi furnizat băutura lui Nikolai Boițov, 78 de ani, care apoi a vândut-o cu aproximativ 95 de ruble sticla de un litru, în jur de 4,50 lei.

În casa lui au fost găsite canistre cu alcool, de până la 10 litri fiecare. Soția lui a devenit victimă din întâmplare. A decis să încerce produsul și a ajuns la spital în stare gravă.

Autoritățile se tem că și mai multe persoane ar putea muri din cauza alcoolului contrafăcut, după ce au confiscat peste 1.000 de litri.

„Examinarea medico-legală a corpurilor a 6 persoane decedate a relevat niveluri ridicate sau letale de metanol”, au transmis autoritățile.

8 suspecți suplimentari au fost arestați pentru producția și distribuția ilegală de vodcă contrafăcută.

Consumul de băuturi spirtoase ilegale a crescut în Rusia pe măsură ce prețurile la alcool au explodat din cauza războiului.

Metanolul este extrem de toxic pentru oameni și poate fi mortal. Acesta este adesea adăugat în locul etanolului în alcoolul contrafăcut deoarece este mai ieftin.

Diferența dintre metanol și etanol nu poate fi detectată fără echipament specializat. Simptomele otrăvirii cu metanol apar de obicei după 12-24 de ore de la ingestie. Substanța poate afecta multiple organe, iar daunele pot fi permanente.





