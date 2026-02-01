„Nu mai prezenta credibilitate”

Gălățeanul a lăsat mașina personală în grija tatălui său, în momentul în care a plecat în străinătate. Cumnata sa a povestit că totul a ieșit la iveală la sfârșitul anului trecut, în decembrie, când socrul său, care conduce autoturismul marca Skoda lăsat în țară de fiu, a mers să reînnoiască asigurarea.

Astfel a aflat că are de achitat o sumă mult mai mare decât de obicei pentru că fiul, în numele căruia urma să încheie asigurarea, „nu mai prezenta credibilitate, fiind implicat în evenimente rutiere repetate”.

Nedumerit, bărbatul a cerut lămuriri, însă brokerul i-a comunicat că figurează cu mai multe daune, ceea ce a dus la scăderea Clasei Bonus Male, de la B8 la B4.

„Nu înțelegem cum s-a putut întâmpla”

Din Germania, gălățeanul a solicitat un certificat de daunalitate de la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Mare i-a fost mirarea să afle că figura ca titular a zeci de polițe de asigurare RCA, încheiate unele chiar și pentru o lună, pentru diverse mașini din România.

De asemenea, apărea și cu trei accidente cu trei dintre autoturismele înmatriculate fără știrea sa.

„În perioada mai 2024 – decembrie 2025, apare cu aproximativ 30 de asigurări RCA, încheiate la diferite companii de asigurare. Trei dintre aceste autoturisme cu asigurări frauduloase au fost implicate în accidente auto și firmele de asigurări au plătit daune. Noi nu înțelegem cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cum au plătit firmele de asigurări aceste daune, dacă cumnatul meu nu a semnat nimic, nu s-a prezentat nicăieri, nu a condus aceste mașini”, a spus cumnata bărbatului care lucrează în Germania. Deși a făcut solicitări la diverse instituții pentru a descurca ițele acestei povești, nimeni nu i-a oferit vreun răspuns.