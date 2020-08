Un bărbat din Oradea, recidivist, a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru șantaj și violarea vieții private, după ce i-a făcut viața un calvar fostei amante.

În plus, instanța l-a obligat pe șantajist să-i plătească femeii 5.000 de euro daune morale, dar sentinţa nu este definitivă.

Când femeia a decis să rupă relaţia extraconjugală, care a durat doi ani, cu intermitențe, bărbatul i-a solicitat în repetate rânduri, prin apeluri telefonice şi mesaje scrise, să divorţeze de soţul ei şi să reia legătura.

Femeia a refuzat, iar bărbatul a trecut la şantaj, ameninţând că, dacă nu se va întoarce la el, va distribui imagini indecente cu ea, obţinute de acesta pe parcursul relaţiei, scrie Adevărul.

”Nu trebuia să-ți bați joc de mine”

”Ai o jumătate de oră să vii acuma seara…Nu vii am încheiat definitiv şi lumea te va cunoaşte…şi nu postat…voi trimite la fiecare separat (…) Dacă îţi permiţi sami închizi….scuză-ma…am sa arat lumii intreaga ta fata (…) Este ultima ta sansa sa raspunzi…sau pun toate pozele ce le am cu tine pe fb…cu nume adresa telefon (…) Am incercat sa vorbim…a, sa trimit poze cu tine la toti oamenii pe care ii stii…copii barbat…cunostinte rude…imi pare rau…dar nu trebuia să-ti bati joc de mine”, i-a transmis individul femeii, potrivit sentinţei penale pronunţate de Judecătoria Oradea.

Cum ameninţările n-au convins-o pe fosta amantă să se întoarcă la el, individul a postat pe pagina sa de Facebook şi a trimis unui nepot din America şi fiului femeii înregistrările şi pozele compromiţătoare. Şi nu a făcut-o de râs doar în mediul online.

Afișe denigratoare în cartier

Din declaraţia persoanei vătămate a mai reieşit faptul că inculpatul a afișat în cartierul Velenţa (…) mai multe afişe ce conţineau imagini cu ea, mesaje prin care era denigrată de către inculpat care îi supraveghează locuinţa şi o urmăreşte prin oraş“, se mai arată în motivarea sentinței.

Bărbatul a recunoscut că a trimis familiei femeii imagini cu ipostazele intime în care aceasta a fost surprinsă, că mesajele şi pozele depuse de aceasta la dosar corespund adevărului, în sensul că el le-a scris şi trimis/postat şi că în mai multe rânduri a fost în zona unde locuieşte fosta amantă pentru a o aştepta şi pentru a vorbi cu ea.

Mai are o condamnare cu suspendare

În apărarea sa, bărbatul a motivat că a făcut toate acestea pentru că era foarte nervos şi suferea de depresie din cauza despărţirii (…). Aceasta îi promisese că va divorţa de soţul ei şi va face copii cu inculpatul, făcându-l astfel să se îndrăgostească de ea”, după cum se arată în considerentele aceleiaşi decizii.

Bărbatul mai că are la activ şi o condamnare de un an şi două luni de închisoare cu suspendare, într-un alt dosar, sentinţă rămasă definitivă în 2015.

În martie, anul acesta, Judecătoria Oradea a revocat suspendarea sub supraveghere şi a dispus executarea pedepsei anterioare, coroborând-o cu cea pronunţată în actuala speţă, pentru şantaj şi violarea vieţii private. Judecătoria Oradea l-a condamnat, astfel, la doi ani şi şase luni de închisoare închisoare cu executare.

