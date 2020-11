Potrivit sursei citate, în urma atacului doi oameni au murit și cel puțin cinci au fost răniți. Răniții au fost transportați de urgență la spital, însă starea lor nu este deocamdată cunoscută.

Presa locală relatează că atacatorul a acționat în mai multe locuri din oraș și la ore diferite.

#VIDEO: At least 5 hospitalized after man dressed in “medieval clothing” goes on stabbing spree in #QuebecCity, #Canada.

Vieux-Québec#QUÉBEC #Frontenac pic.twitter.com/muQSgfgnf4