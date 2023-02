Ergit, în vârstă de 32 de ani, se află internat la Spitalul Bilkent City din Ankara, după ce a fost scos dintre dărâmături. Bărbatul lucrează într-o companie privată din Ankara și venise la Hatay în interes de serviciu.

Când a început cutremurul, Ergit s-a adăpostit sub o masa din camera de hotel unde era cazat.

„Am căzut două etaje din camera în care mă aflam. Aveam în mână bucata de fier a mesei, un scaun deasupra mea și grămezile de fier. A fost prima dată în viața mea când am trăit un asemenea cutremur”, a mărturisit Ergit.

Alături de el, printre dărâmături, se mai aflau oameni blocați, cu care Ergit a reușit să comunice.

„Va veni cineva și ne va salva”, le spunea bărbatul. Ergit a mărturisit că a fost scos cu ajutorul tatălui său, al colegilor și al voluntarilor care au venit din Ankara.

„Nu știam dacă e zi sau noapte. Era ca și cum aș fi fost acolo de 10 zile. Au fost replici constante când mă aflam sub dărâmături. Încercam să sparg cu cotul cărămizile care căzuseră peste mine, ca să iau aer. Atunci am găsit o pungă cu 12 măsline. Am ascuns-o sub braț și am mâncat câte una până am fost salvat”, a mai spus Ergit.

Enkaz altında kalan Yüksel Ergit, 12 zeytinle 32 saat yaşam mücadelesi verdi. pic.twitter.com/VL4ZrVnvW6 — TVNET (@tvnet) February 12, 2023

Recomandări INTERVIU. Șeful Ambulanței Prahova, după ce Libertatea a semnalat lipsa de medici de la Ploiești: „Ducem pacienții cu AVC sau infarct la Brașov, Târgoviște, București”

Bărbatul se reface în continuare în spital, unde nu poate să-și miște picioarele. El se declară însă „recunoscător lui Dumnezeu” pentru că a scăpat cu viață în urma cutremurului care a ucis peste 28.000 de oameni în Turcia și Siria, potrivit ultimului bilanț anunțat duminică, 12 februarie, de autorități.

GSP.RO Decizia radicală luată de o campioană româncă, după ce a plecat din țară. Avea 3 slujbe part-time, cu ce se ocupă acum: "Lumea te va judeca întotdeauna"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ileana Sărăroiu, îngropată de vie, acum 44 de ani! Gheorghe Turda, dezvăluiri despre zvonurile înfricoșătoare din cimitir

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro Construcţia unui bloc din Capitală ar putea fi oprită. Fosta clădire care se afla în acel loc ar fi fost demolată ilegal

Știrileprotv.ro Una din cele mai periculoase străzi din Anglia, descrisă de localnici: bețivi, drogați, prostituate ieftine și tâlhari

FANATIK.RO De ce nu înflorește mușcata? Cele mai mari greșeli pe care mulți le fac când îngrijesc planta

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2023. Gemenii trebuie să se gândească la multe probleme pe care le au, ca să le poată găsi soluții viabile

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă