UPDATE | Poliția braziliană a anunțat că bărbatul care a luat ostatici pasagerii autobuzului a fost neutralizat. Totodată, toți pasagerii au fost eliberați, fără ca nicio persoană să fie rănită, relatează BBC News.

Incidentul a avut loc în zona Galo Branco din Rio de Janeiro, au precizat surse din cadrul serviciilor de securitate pentru cotidianul O Globo, citat de Mediafax.

Autobuzul este oprit pe un pod, iar autoritățile încearcă să negocieze cu agresorul.

Surse din rândul anchetatorilor precizează că în autobuz se află 16 ostatici.

Kidnapping in Brazil. A man hijacked a bus on the Rio Niterói Bridge (Direction Rio de Janeiro) now in the morning.