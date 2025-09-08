Micologia (din greacă, mykes – ciupercă; logos – știință) este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul complex morfo-anatomic, genetic, alimentar și biotehnologic al ciupercilor și al cultivării lor.

Sam Shoemaker a vâslit peste Canalul Catalina, de la Two Harbors până la plaja Cabrillo,, cu o barcă de însoțire pentru siguranță.

Caiacul nu a fost asamblat din ciuperci separate, ci a fost literalmente cultivat ca o singură piesă. Shoemaker, MFA în sculptură la Universitatea Yale și licențiat în Arte Frumoase la Institutul de Arte din California, a folosit un vechi caiac de pescuit drept formă, pe care a umplut-o cu un substrat organic „însămânțat” cu miceliu de „Ganoderma polychromum”, o specie de ciupercă sălbatică.

În 6 săptămâni, miceliul s-a dezvoltat, legând totul într-o structură monolitică în forma carenei. Apoi, piesa brută a fost uscată timp de aproximativ 3 luni, devenind rezistentă și impermeabilă, cu o textură asemănătoare plutei.

Caiacul final cântărea 48 de kilograme și era mai scurt decât modelele standard, dar cu 50% mai voluminos și mai stabil datorită chilei.

Călătoria lui Shoemaker cu caiacul din ciuperci a durat 12 ore.

Traseul lui Sam. Foto: samkshoemaker.com

A avut rău de mare și a lovit o balenă de 15 metri. Cu toate acestea, caiacul a rezistat testului și a rămas intact.

Micologul consideră proiectul „o explorare a potențialului ciupercilor ca alternativă ecologică la plastic”.

Materiale similare sunt numite AquaFung, un termen inventat de biotehnologul Phil Ross, cofondator al companiei MycoWorks.

Miceliul are proprietăți similare plasticului, adică este ușor, rezistent și plutitor, dar biodegradabil.

Shoemaker recunoaște că este prematur să se vorbească despre aplicarea în masă a tehnologiei. Construirea unui singur caiac a necesitat un an de muncă și resurse considerabile, iar varianta rezultată s-a dovedit mai grea și mai lentă decât modelele de serie.

În octombrie, Shoemaker va prezenta caiacul și materialele de cercetare la o expoziție din Pasadena, SUA. și va publica o arhivă deschisă cu peste 70 de pagini de tehnici și scheme.

Anterior a fost discutat online un alt experiment „cu ciuperci” al colectivului Bionic and the Wires. Muzicienii au creat un dispozitiv care transformă impulsurile electrice generate în timpul proceselor biologice naturale ale ciupercilor în mișcare, folosind o pereche de brațe robotizate atașate ciupercilor. Astfel, ei au „învățat” ciupercile să cânte la pian și să deseneze.





