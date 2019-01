Acesta din urmă a venit să cumpere niște țuică, dar n-a mai plecat acasă, ci a servit-o pe loc. Cei trei s-au îmbătat bine, până când s-au luat la bătaie. Victor Rusalim l-a bătut pe Gheorghe Toader cu un făcăleț și cu un scaun până l-a omorât, a notat curier.ro.

Ion Băndoi a fost atât de beat că nu a văzut agresiunea. „Nu am văzut când l-a bătut. Eu eram afară. Când m-am întors era jos. Eu am văzut că-l bătuse. Ei au fost de ziua…împreună. El (n.r.- Victor Rusalim) are ţuică şi eu am fost să iau ţuică. Am 68 de ani, eu aşa ceva n-am văzut”, a spus, cu mare greutate, Ion Băndoi, care era, probabil, tot mahmur.

A vrut să-l scoată în stradă și să spună că a fost victima unui accident

După ce a văzut că victima nu mai mişcă, agresorul a sunat la 112 şi a anunţat că prietenului său i s-a făcut rău. Dar, anterior, a tras de cadavru în drum, ca să spună că acesta a fost victima unui accident!

Cei de la echipajul Serviciului de Ambulanţă au constatat că bărbatul este decedat şi are urme de leziuni. A fost sesizată Poliţia, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş.

Victor Rusalim nu a recunoscut că l-a lovit pe prietenul lui de pahar. Întrebat cum de s-a învineţit atât de tare bărbatul mort, Rusalim a motivat că s-a zbătut tare în timp ce i se făcuse rău.

Fratele celui acuzat de crimă a declarat că fratele său îl amenințase și pe el că îl omoară! Dar nici despre victimă n-a avut cuvinte de laudă. „E fratele meu. Nu ştiu nimic despre ce s-a întâmplat. Eu am aflat la ora 9:00 dimineaţă (n.r.- ieri). S-a îmbătat cu vecinul ăsta al meu şi cu ăla mortu, s-au luat la bătaie, din ce, nu ştiu.

L-a tras afară în drum. L-a scos afară, mort! Dacă nu-l scotea şi chema ambulanţa, poate mai avea viaţă de trăit. Da` el era deja negru. L-a bătut cu făcăleţul până l-a omorât! Nu ştiu precis ce s-a întâmplat! Nu vorbeam cu el că n-am făcut succesiunea şi nici n-am trecut pe la el să mă interesez de viaţa lui.

S-au îmbătat toţi trei. M-aş fi gândit la aşa ceva! Îl credeam în stare! Şi pe mine, când a murit mama, a zis că mă omoară. Aici e casa părintească şi el nu a vrut să facă succesiunea să primesc şi eu dreptul meu, după ce au murit amândoi părinţii”, a povestit Gică Rusalim, fratele agresorului.

Acesta nu a avut de spus cuvinte de laudă nici la adresa victimei. „Şi pe mort îl ştiu, era un ticălos. Venea şi bea la el, îl ajuta la ţuică. Cred că s-au luat la bătaie, că băutura nu face bine. Era sigur, că i-au murit părinţii, a mai zis Gică Rusalim.

Nu cu mult timp în urmă, o altă crimă înfiorătoare a avut loc în Argeș.

Cui i-a dat primarul sectorului 5 peste 13 milioane de euro pentru anveloparea blocurilor. Traseul incredibil al femeii: în 2012 făcea angajări pentru videochat, în 2019 a pus mâna pe contract printr-o firmă-fantomă!