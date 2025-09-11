Obiectele de valoare sunt depozitate într-un seif

Ceasul Rolex a fost pierdut în Salon-de-Provence, un oraș situat în Franța, în departamentul Bouches-du-Rhône, în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur.

În fiecare an, poliția municipală din Salon-de-Provence primește peste o mie de obiecte pierdute. Cheile, portofelele sau actele de identitate sunt cele mai frecvente. Dar, în urmă cu câțiva ani, și un ceas Rolex, estimat la 50.000 de euro, a fost înregistrat în cadrul serviciului „Obiecte Pierdute”, relatează publicația France Info.

În 2024, poliția municipală din Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a înregistrat 1.138 de astfel de obiecte găsite. Cu toate acestea, obiectele de valoare nu sunt foarte des întâlnite.

„Obiectele considerate de valoare sunt depozitate imediat într-un seif”, precizează municipalitatea.

Recent, o persoană a depus la serviciul „Obiecte Pierdute” un ceas Rolex estimat la 50.000 de euro. Datorită numărului de serie, proprietarul a putut să-l recupereze după doar câteva zile.

„Un ceas de marcă Rolex, în valoare de aproximativ 50 000 de euro, a fost recuperat de proprietarul său”, au precizat reprezentanții orașului Salon-de-Provence pentru publicația citată.

Cum funcționează serviciul de „Obiecte Pierdute” și ce se întâmplă cu lucrurile nerevendicate

Serviciul acestei localități urmează o procedură bine pusă la punct.

„Odată recepționate, obiectele sunt înregistrate într-un registru oficial, precum și în software-ul specializat al poliției municipale. Există, de asemenea, un spațiu dedicat, clasificat pe teme: documente, haine, genți…”, explică municipalitatea. Procedura variază în funcție de natura și valoarea obiectului.

Legea este clară și în ceea ce privește lucrurile nerevendicate. Articolul 2276 din Codul civil precizează: „cel care a pierdut sau căruia i-a fost furat un obiect poate să îl revendice în termen de trei ani de la data pierderii sau furtului”.

În practică, proprietarul are la dispoziție trei ani pentru a-și recupera bunul. După expirarea acestui termen, obiectul poate reveni celui care l-a găsit, dacă se prezintă pentru a-l ridica, sau, în caz contrar, localității.

În cazul unui obiect de mare valoare, cum ar fi un ceas Rolex, ceasul este păstrat într-un seif până la expirarea termenului legal.

