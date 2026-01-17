A avut de ales între Franța și Spania

După o mare parte a carierei petrecute în Luxemburg, Claude se gândește să se pensioneze la 60 de ani și să se bucure soare.

„Clima, calitatea vieții, costurile – pur și simplu nu mai sunt suportabile aici”, a declarat Claude Charlier.

Inițial, a luat în calcul sudul Franței, considerând că ar fi mai ușor din punct de vedere lingvistic. Însă o vacanță de Crăciun la Alicante i-a schimbat complet perspectiva: „Erau 25 de grade. Franța a ieșit din discuție. A rămas Spania”.

A cumpărat un apartament complet mobilat cu 86.000 de euro

Cu câțiva ani în urmă, prețurile imobiliare erau foarte accesibile. „Cu 100.000 de euro găseai proprietăți extraordinare”, spune Claude Charlier. Așa a ajuns să cumpere un apartament de 70 de metri pătrați, cu două dormitoare și două terase spațioase, într-un complex de golf.

Locuința era complet mobilată și echipată, „chiar și cu prosoape și lenjerii de pat”. Prețul a fost de 86.000 de euro, fără taxe. Astăzi, spune el, valoarea apartamentului se situează între 130.000 și 140.000 de euro.

Anul trecut, după ce și-a pierdut locul de muncă, Claude a decis să petreacă acolo câteva luni: „Din punct de vedere financiar, diferența este uriașă.

„Rege” cu 1.000 de euro pe lună

„Cu 100 de euro, două persoane pot trăi lejer o săptămână”, socotește Claude Charlier. Concluzia lui este simplă: „Cu 1.000 de euro pe lună de persoană, în Spania trăiești ca un rege”.

Nu își închiriază apartamentul, pentru că a devenit a doua sa casă – sau chiar prima, având în vedere că Belgia a ajuns să fie doar o soluție temporară.

Recunoaște că apa și electricitatea sunt scumpe, dar ieșitul la restaurant rămâne accesibil. „Un meniu complet costă 14 euro – aperitiv, fel principal și desert, servit după-amiaza. Seara, câteva tapas pe terasă.”

Pentru Claude, experiența este una plină de satisfacții: „Spaniolii sunt foarte primitori, iar belgienii sunt apreciați aici, mult mai mult decât englezii”.

A început chiar să învețe limba spaniolă. „Important e doar să vorbească încet”, spune el zâmbind.

