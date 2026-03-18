  • Un consilier universitar este un specialist sau un cadru didactic care oferă sprijin, îndrumare și asistență studenților în parcursul lor academic și personal în cadrul unei facultăți sau universități.
  • Îi ajută pe studenți să-și planifice studiile, să înțeleagă cerințele curriculei, să înregistreze cursurile, să gestioneze situația școlară și să înțeleagă cerințele pentru obținerea diplomei.
  • Universitatea din Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) a fost fondată în 1457 de dinastia de Habsburg. Este a cincea cea mai veche universitate din Germania, cu o lungă tradiție de predare a științelor umaniste, științelor sociale și științelor naturale.
  • Potrivit site-ului oficial, are 11 facultăți ale sale, 240 de programe de studii, 440 de posturi de profesor titular și 32 de posturi de profesor junior. 24.500 de persoane studiază în prezent aici
  • Universitatea din Freiburg se află printre instituțiile de învățământ și de cercetare de top ale Europei. În clasamentul Shanghai, de exemplu, ocupă locul 5 la nivel național și este printre primele 101-150 de universități din lume.
  • 23 de laureați ai Premiului Nobel sunt asociați cu Universitatea din Freiburg. În 2023, universitatea a obținut 219 milioane de euro în finanțare de la terți.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Cameră ascunsă în baie, orientată spre duș și toaletă

Un scandal șocant a ieșit la iveală în Freiburg, unde un proprietarul unui apartament pe care îl închiria și consilier universitar a fost descoperit că a spionat tinere studente timp de un deceniu.

El închiria camere într-un apartament comun (7 camere) exclusiv pentru studente din primul an, unde a instalat o minicameră ascunsă în baie.

Micul dispozitiv spion era ascuns într-un adaptor de priză, lângă uscătorul de rufe, și era îndreptat spre duș și toaletă.

Lângă el, pe un afiș scria: „Atenție, dispozitiv de măsurare, vă rugăm să nu îl atingeți!”. Timp de mai bine de zece ani, nimeni nu a bănuit nimic.

Conform anchetei, acuzatul a filmat aproximativ 70 de studente în momente intime, pe o perioadă de 10 ani.

„Reginele frumuseții”

Proprietarul venea regulat să schimbe în secret cardurile de memorie. Își inclusese în contractul de închiriere dreptul de acces, dar era ilegal. A stocat fotografiile nud pe un hard disk.

Dosarele erau numite, printre altele, „Reginele Frumuseții”, dar și cu alte nume care nu pot fi menționate.

Un ofițer de poliție a mărturisit în instanță: „Unele dintre videoclipuri arată și acte sexuale”.

Filmări pe sub fusta studentelor, chiar la universitate

Acesta nu s-a oprit aici: la universitate, folosea dispozitive pentru a filma pe sub fustele tinerelor, stocând mii de imagini și videoclipuri compromițătoare.

Michael W. a filmat în secret fetele care îi cereau sfatul pe diverse teme.

De asemenea, a ascuns o cameră în toaleta universității.

3 colege au împărțit un apartament Airbnb cu el în timpul unei conferințe. Și ele au fost filmate goale.

Cum a fost descoperit

Totul a ieșit la iveală când o studentă a descoperit camera ascunsă în baie. A urmat o anchetă care a dezvăluit amploarea activităților sale ilegale.

Studenta care a descoperit camera a mărturisit: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”.

Individul a fost adus în fața justiției, iar procesul a scos la iveală detalii șocante despre modul în care își desfășura activitatea de „spionaj”.

În ciuda faptelor sale, bărbatul a continuat să primească susținere financiară din partea universității.

Condamnat cu suspendare

Parchetul l-a acuzat pe consilierul universitar de „încălcarea sferei personale a vieții”. Din punct de vedere legal, infracțiunea nu este considerată o infracțiune sexuală.

Judecătorul Andreas Leipold l-a condamnat pe Michael W. la 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare.

Majoritatea infracțiunilor au depășit termenul de prescripție, după ce 70 de femei au fost identificate în cursul anchetei.

Până acum, Michael W. a plătit daune în valoare de câte 3.500 de euro pentru 30 de femei, un total de 105.000 de euro. Sunt planificate despăgubiri pentru alte victime.

Cazul a stârnit dezbateri aprinse în Germania, mulți cerând pedepse mai dure pentru infracțiuni de acest tip.

Comunitatea universitară din Freiburg a fost profund afectată, mai ales că cei implicați se așteptau la un mediu sigur și de încredere.

„Am o dependență”

Majoritatea infracțiunilor au depășit termenul de prescripție; 70 de femei au fost identificate în cursul anchetei.

Michael W. a mărturisit, printre lacrimi: „Am o dependență”.

Voyeurul (persoană care se complace în a privi pe ascuns un spectacol erotic) a fost concediat de la universitate și a primit o plată compensatorie de 23.000 de euro.

El spune că a doua sa soție, cu care are o fiică de 12 ani, nu l-a părăsit.

Astăzi, el lucrează la agenția de plasare a forței de muncă.

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
