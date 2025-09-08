Câinele l-a eclipsat pe primarul Mihai Chirica

„E cățelul vostru? Al cui e cățelul?”, se aude întrebând primarul Mihai Chirica, într-un clip video postat pe TikTok.

Degeaba a încercat primarul municipiului Iași să se apropie de câine pentru că patrupedul nu l-a lăsat să pună mâna pe el. Câinele rătăcit prin curtea școlii și-a dat seama ca toate privirile erau ațintite asupra sa și a rămas neclintit, în timpul discursurilor oficialilor, chiar în mijlocul manifestărilor.

Câinele i-a amuzat pe cei prezenți la deschiderea noului an școlar, iar videoclipul cu el a devenit viral pe rețelele sociale. „Nici câinele nu-l halește pe primar”, a comentat o persoană, pe TikTok.

În municipiul Iași au revenit la cursuri în jur de 62.000 de preșcolari și elevi.

100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică a clădirilor școlare din Iași

Primarul Mihai Chirica a susținut, pe Facebook, că ieșenii au „cele mai bune școli și licee din ţară”.

„Noi, ieșenii, avem marele privilegiu de a trăi într-un oraş care şi-a făcut din învăţătură un blazon. Avem cele mai bune școli și licee din ţară, adică şi cei mai buni educatori, învățători și profesori, avem o galerie formidabilă de olimpici, deţinem cea mai veche universitate din România şi suntem unul dintre cele mai importante centre universitare ale ţării!”, a precizat Mihai Chirica.

Primăria Municipiului Iași susține cel mai mare program de investiții în educația ieșeană din toate timpurile.

„Circa 100 de milioane de euro sunt investite în eficientizarea energetică a clădirilor școlare, în construirea de noi spații de unități de învățământ, de laboratoare, terenuri și săli de sport, în dotarea cu echipamente informatice și cu mobilier școlar”, a mai adăugat el.

„Tuturor celor implicați în educație – preșcolari și elevi, dascăli, părinți – le doresc mult succes în noul an școlar!”, a conchis primarul.

