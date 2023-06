Surferul Matt Cuddihy profită de scufundările sale pentru a curăța fundul mării. Printre aripioarele plăcilor de surf și alte resturi, a descoperit și un ceas de scafandru de lux.

Cuddihy surfează și se scufundă la Noosa, un loc superb de surf de pe coasta australiană. Aici, ca de obicei, în timp ce face snorkeling, adună și deșeurile care se acumulează pe fundul oceanului. De data aceasta însă, australianul a avut parte de o surpriză uriașă, când a descoperit un Rolex Submariner parțial acoperit de nisip și sare, cu cureaua prinsă sub o stâncă. Acest ceas era acolo de ceva vreme, judecând după uzura geamului cauzată de mișcarea nisipului generată de maree.

„Făceam snorkeling în aceleași zone în care merg în mod obișnuit în Noosa și părea să existe un pic de nisip care s-a deplasat și a expus mai multe pietre decât în ​​mod normal. Am găsit șapte aripioare de plăci de surf prinse între pietre. Privind peste pietre, am observat un Rolex Submariner cu cureaua prinsă sub o stâncă”, a spus Cuddihy.

Rolex-ul scos din ocean pare să fie în stare proastă, cu carcasa și rama aproape complet încrustate în resturi marine, iar cristalul de deasupra cadranului prezintă urme adânci de zgârieturi. Acest lucru a făcut foarte dificilă chiar identificarea modelului Rolex. De fapt, surferul de longboard a crezut inițial că nu este altceva decât o imitație ieftină din Bali, până și-a dat seama că este un model autentic.

Ceasul găsit de Cuddihy este un Submariner ref. 5513, care a fost produs de Rolex între începutul anilor 1960 și sfârșitul anilor 1980. Starea ceasului demonstrează că era de multă vreme sub apă. Cu toate acestea, ceasul încă funcționează, acesta fiind marea surpriză a celui care l-a găsit.

Modelul, unul special pentru scafandri, ar putea valora 10.000 de dolari, dacă surferul care l-a găsit se hotărește să-l vândă.

