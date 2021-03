În imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin, de pe Insula de Sud a Noii Zeelande, apare un albatros care aterizează cu ciocul în pământ, dând apoi neputincios din picioare, înainte ca, într-un final, să reuşească să se redreseze, sub privirile unui pui.

Până la ora redactării acestei știri, videoclipul a fost vizionat de 765.000 de ori.

Tumbe, redresare rapidă, un pui spectator

„Deşi pentru un albatros zborul este în mare parte lipsit de efort, aterizarea poate fi puţin mai dificilă”, este comentariul care însoţeşte videoclipul publicat pe contul de Twitter al Royal Albatross Cam.

„Din fericire pentru albatrosul care a făcut tumbe, redresarea a fost rapidă, iar singurul spectator a fost un pui”, se mai poate citi pe contul de Twitter al Royal Cam.

Royal Cam este un flux livestream non-stop care transmite imagini de la cuibul unui albatros în timpul sezonului de împerechere şi a fost instalată în 2016 de Departamentul de Conservare din Noua Zeelandă (DOC).

Albatroşii regali sunt printre cele mai mari păsări marine din lume şi ajung frecvent să trăiască peste 40 de ani, potrivit paginii de internet a DOC. Exemplarele acestei specii sunt considerate ca fiind „în pericol”.

