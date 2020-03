De Iulian Cuibar,

Decizia conducerii este valabilă pe perioada pandemiei și vine în sprijinul celor care nu ar fi avut unde să stea acasă, așa cum sună îndemnul acestor zile.

„Am decis să deschidem ușile clubului pentru a-l umple de data asta nu cu petrecăreți, ci cu oamenii străzii. Am făcut transformările necesare în locație pentru a putea deveni adăpost pe perioada pandemiei, am instalat dușuri, am transformat locația într-un loc safe de carantină, am pus la dispoziție produse de igienă personală, haine și papuci de la prieteni, o masă caldă”, au explicat reprezentanţii clubului.

Centrele de la Direcția Asistenței Sociale sunt pline ochi, la UPU prioritate ar trebui să fie oamenii cu boli grave sau trierea celor infectați cu virusul COVID19, nu cu oamenii adunați de Poliția Locală de pe străzi, își motivează gestul reprezentanții cluburi.

„Nu suntem milionari. Și noi avem angajați pentru care trebuie să dăm salarii, facturi de plătit, familii de hrănit, dar nu puteam pune capul pe pernă seara liniștiti știind că există această nevoie și că noi am putea face ceva pentru asta. Avem un restaurant la etajul superior care, deși a fost închis, și-a reaprins cuptorul, a adus oameni de acasă să gătească pentru această campanie”, au spus reprezentanţii clubului.

