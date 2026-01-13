Ofițerul beat din cadrul unității de poliție antirevoltă din Varșovia a fost acuzat de violare și de obligarea tinerei polițiste să se supună altor acte sexuale. A fost suspendat din funcție și arestat pentru 3 luni. Suspectul este un comandant cu grad de comisar.

Agresiunea de la ora 3.00

Caz tulburător care a ajuns în Sejm-ul polonez. Un polițist este suspectat de violul unei colege în timpul unei petreceri organizate pe 3 ianuarie, la sediul din Piaseczno, oraș cu 50.000 de locuitori, 20 de kilometri sud de Varșovia. Cercetările sunt conduse de Procuratura din Varșovia.

Petrecerea de la sediul poliției continua la ora 3.00, moment în care ar fi avut loc agresiunea. Victima a alertat colegii imediat după incident, susținând că a fost violată.

La ora 5.30, doi polițiști au raportat cazul către dispecerul unității, iar de la ora 6.00 au fost inițiate discuțiile cu victima.

Riscă între 2 și 15 ani de închisoare

În aceeași zi, la ora 8.15, suspectul a fost testat pentru alcoolemie, rezultatele indicând 1,5‰. La ora 14.00, polițistul a fost reținut oficial, iar procurorul i-a adus acuzații conform articolului 197, paragrafele 1 și 2 din Codul Penal polonez, care pedepsește violul și constrângerea sexuală cu închisoare de la 2 la 15 ani.

Incidentul a provocat șoc în cadrul instituției, care a emis un comunicat în sprijinul victimei, reiterând angajamentul instituției „pentru protejarea drepturilor angajaților”.

Cazul a ajuns în Sejm

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat, în Sejm. camera inferioară a Parlamentului, că violul a avut loc în jurul orei 3.30 și că doi ofițeri consumau alcool încă din jurul orei 22.30: „Oficial, raportul a fost depus la ora 5.30 de ofițerul de serviciu”.

Demnitarul a explicat că, din acel moment, „poliția a reacționat imediat, inițiind toate anchetele interne și anunțând nivelul următor – adjunctul comandantului Unității de Prevenire a poliției și comandantul Poliției din Varșovia. Șeful psihologilor de la sediul Poliției din Varșovia a fost, de asemenea, informat”.

Conversația cu ofițerul afectat a avut loc la ora 6.50. În jurul orei 9.20, comandantul adjunct al poliției districtuale din Piaseczno a adunat toate informațiile și le-a raportat, inclusiv procuraturii. În jurul orei 10.30, ofițerul a depus mărturie.

„Imediat după incident, suspectul s-a deplasat la domiciliul său, ceea ce a fost posibil deoarece nimeni nu știa despre incident”, a explicat Prefectura Poliției.

