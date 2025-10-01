Posibilă intoxicație cu ciuperci

Cazul a avut loc miercuri dimineață în localitatea Țuțcani, din comuna vasluiană Măluşteni. Autoritățile au fost alertate după ce un copil a decedat la domiciliu. Se suspectează că ar fi vorba despre o intoxicaţie cu ciuperci, potrivit Monitorul de Vaslui.

„Autoritățile locale și centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar alți doi minori de sex feminin în vârstă de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad prezentând manifestări clinice digestiv (grețuri, vărsături) precum și somnolență de peste 24 de ore”, a transmis Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui.

Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat.

„Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic și respirator. A fost anunțată Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Departamentul pentru Situații de Urgență”, potrivit SAJ Vaslui.

Familia dă vine pe niște crenvurști cumpărați de la un magazin din sat

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, a fost informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

„Din primele informații de la spital, fata de 16 ani este cea care se simte mai rău. Cele două minore cât și mama în vârstă de 39 de ani sunt deshidratate, dar stabile hemodinamic. Din primele declarații ale celor trei, se pare că, în cursul zilei de luni, au consumat niște crenvurști cumpărați de la un magazin din sat si la 4-5 ore după consum li s-a făcut rău”, a spus prefectul Eduard Popica pentru sursa citată.

