O femeie de 62 de ani, ultima victimă în Sardinia

Marți, o femeie în vârstă de 62 de ani, Valeria Sollai, a murit în Sardinia, după mai multe săptămâni de spitalizare la Monserrato, provincia Cagliari. Ea consumase guacamole la Fiesta Latina din Monserrato, la sfârșitul lunii iulie.

Aceeași mâncare a cauzat și moartea Robertei Pitzalis, 36 de ani, internată la spitalul Businco din Cagliari. În același oraș, o fată de 14 ani se află încă în spital, diagnosticată cu botulism.

Alte două decese în Calabria

Pe lângă victimele din Sardinia, alte două persoane au murit în Calabria, după ce au consumat sandvișuri cu cârnați și friarielli cumpărate de la un vânzător ambulant din Diamante, provincia Cosenza.

Cei doi, Luigi di Sarno (52 de ani) și Tamara D’Acunto (45 de ani), au murit la începutul lunii august.

Procuratura din Paola anchetează zece persoane, inclusiv vânzătorul ambulant, manageri ai unor companii producătoare și șase medici care au tratat victimele.

Aceștia sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și comerț cu produse alimentare dăunătoare.

Analizele Istituto Superiore di Sanità au arătat că otrăvirea a fost provocată de mai multe alimente contaminate cu toxină botulinică, nu doar de friarielli.

„Nu există nicio alarmă”

Carlo Alessandro Locatelli, directorul Centrului de Control al Intoxicațiilor Maugeri din Pavia, a explicat că în Italia se înregistrează anual aproximativ 40 de cazuri de botulism, majoritatea din cauza conservelor casnice contaminate.

„Nu există nicio alarmă, dar prevenția este crucială, mai ales în prepararea conservelor de casă”, a subliniat medicul.

Acesta a adăugat: „Toxina botulinică este invizibilă și adesea nu modifică gustul alimentelor. Antidotul este eficient doar în stadiile incipiente, când toxina este încă în fluxul sanguin.”

Italia, țara cu cele mai multe cazuri de botulism din Europa

Conform datelor Institutului Superior de Sănătate, între 2001 și 2020 au fost confirmate 452 de cazuri de botulism în Italia, cu o rată de letalitate de 3,1%.

91% dintre cazuri au fost de origine alimentară, cel mai adesea legate de conserve făcute în casă.

În 2023, Italia a raportat 36 de cazuri confirmate, cel mai mare număr din Europa, urmată de Germania (16), Franța (15), România și Spania (câte 14).

De exemplu, anul trecut, un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, a fost internat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Ploiești.

Tradiția de a conserva alimente în gospodării, mai ales în sudul Italiei, este un factor de risc.

Simptome și riscuri majore

Simptomele botulismului apar între 6 ore și 7 zile după consumul alimentelor contaminate. Printre acestea:

vedere dublă și pupile dilatate

pleoape căzute

dificultăți de vorbire și înghițire

uscăciunea gurii și constipație

În cazurile grave, respirația poate fi afectată și este necesară intubația.