Alți români aflați în zonă i-au acordat primul ajutor copilului și au sunat la ambulanță.

Martorii au declarat că mama micuțului a vrut să sară de la etaj, a anunțat ziarulromanesc.net.

„Am fost afară împreună cu alții, aveam o camionetă pe stradă și descărcam alimente pentru a le aduce înăuntru. Deodată am auzit un strigăt puternic.

Am crezut că un bărbat își bate soția, pentru că am văzut femeia la fereastră și părea că vrea să sară”, a spus un român, Emil Mitrofan (43 de ani), aflat în zonă.

„Azi în centru în Luton (Marea Britanie) un copil de aproximativ 2 anișori a căzut de la etajul 1 al imobilului în care locuia cu mămica lui, o tânăra româncă. Doar o clipă de neatenție trebuie și se poate întâmpla ceva foarte rău care să-ți marcheze toată viața. Din fericire eu și Alexandra Iorga, care este antrenată în prim ajutor (First aid) am fost în câteva secunde lângă copilaș și am ajutat până la venirea paramedicilor, acum este la Spitalul Luton & Dunstable cu copilașul și mămica lui, să sperăm ca totul va fi bine pentru ambii!”, a scris pe Facebook un alt român, Mario Mocan.

Ceilalți români au rugat-o pe mama disperată să nu sară. Copilul a fost preluat cu un elicopter și plimbat între spitalele Luton și Cambridge.

Micuțul a fost operat și i-a fost extirpată splina. Starea lui este, în continuare, foarte gravă.

