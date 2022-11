„M-am uitat la dulapul care era deasupra intrării în cameră și am văzut ceva strălucind”, a declarat Stoppa. „Când am văzut, am spus: «Dragă, cred că există o cameră adevărată». Ana era foarte îngrijorată”.

Stoppa continuă: „Am făcut o poză cu telefonul cu bliț și am văzut acea strălucire”. Cele două femei au deșurubat una dintre deschiderile de ventilație ale dulapului și, într-adevăr, înăuntru era o cameră mică de filmat.

Stoppa și Guimarães au filmat momentul în care au făcut descoperirea și au postat videoclipul pe Instagram: „Uită-te aici! O cameră de înregistrare. Încotro era îndreptată? Spre patul dublu”.

Nu numai atât: cele două femei, artiști tatuatori din Goiania, au aflat că camera era dotată cu un cablu audio, astfel încât toate conversațiile din apartament să poată fi auzite.

Cele două și-au împachetat imediat lucrurile și au părăsit apartamentul Airbnb, închiriat, inițial, pe tot sezonul.

„Ne simțim stânjenite și abuzate”

Cuplul a raportat imediat incidentul la poliție și a depus o plângere la Airbnb. Anunțul apartamentului a fost dezactivat, iar profilul gazdei a fost blocat, în timp ce incidentul era investigat, a declarat compania de închirieri cu sediul în San Francisco, SUA.

Recomandări Parchetul confirmă că l-a inculpat pe generalul Radu pentru că și-a pus șoferul să-și asume un accident în locul său. IGSU spune că se va pensiona la 49 de ani. Pe ce bani?

Cele două femei se simt „stânjenite și abuzate” de proprietarul apartamentului. „Un pervers care filmează oameni în patul dublu al Airbnb-ului său. Și nu știm ce face cu imaginile, habar nu avem”, spune Stoppa.

În videoclipul de pe Instagram, ele își avertizează urmăritorii: „Orice abuz trebuie raportat, astfel încât oamenii să fie vigilenți. Toți cei care au văzut videoclipul vor căuta mai întâi o cameră de filmat într-un apartament Airbnb”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Ce se întâmplă acum în Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Artista iubită de milioane de români care a murit în sărăcie. E TULBURĂTOR: 'M-a sunat să...'

Viva.ro Doina și Ion Aldea-Teodorovici mureau într-un accident auto, în urmă cu 30 de ani. Ce s-a ales de fiul lor, care avea atunci doar 10 ani

Observatornews.ro Ţara în care tot mai mulţi elevi români pleacă să studieze. Salariul minim e de 1.700 de euro pe lună, iar taxa de şcolarizare de 3.000 de euro pe an

Știrileprotv.ro Rusia a lansat rachete de croazieră cu „focos nuclear simulat” deasupra Ucrainei

FANATIK.RO Aparatul banal din casă care îți dublează factura la curent. Blocurile noi vin cu el deja instalat

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2022. Capricornii ar fi bine să nu se amestece prea mult în planurile apropiaților, chiar dacă sunt din familie