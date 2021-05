Peste 160 de invitați au participat la nuntă, la înălțime, în avionul închiriat de tânărul cuplu, însă nici mirii, nici mare parte dintre nuntași, nu au purtat măștile sanitare și nu au respectat distanța socială, în ciuda situației grave din India provocate de COVID-19.

În statul Tamil Nadu, de unde ar fi decolat aeronava, au fost impuse restricții dure, limitând petrecerile de nuntă la 50 de invitați. Mirii ar fi mințit că închiriază avionul pentru călătoria de după nuntă, după cum a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene, SpiceJet, pentru Indian Express, citat de BBC News.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

Potrivit acestuia, „clientul a fost informat în mod clar în legătură cu regulile impuse de COVID-19 și i s-a interzis organizarea oricărei activități la bordul aeronavei, dar, în ciuda solicitărilor, pasagerii nu au respectat regulile”. Echipajul aeronavei a fost suspendat și a fost deschisă o anchetă.

Al doilea val al pandemiei a făcut ravagii în India, spitalele din toată țara au fost copleșite, provocând o lipsă de oxigen şi medicamente esenţiale. Crematoriile şi cimitirele au fost, de asemenea, copleşite, în multe locuri morții de COVID-19 fiind arși direct în stradă.

După Statele Unite și Brazilia, India este a treia țară din lume care a depășit pragul de 300.000 de decese provocate de SARS CoV-2.

Sursă Foto: Captură Video/ DonthuRamesh via Twitter

