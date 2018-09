Louise Draven, 32 de ani, s-a născut bărbat și acum tranziționează spre a deveni femeie, în Nikki, 31 de ani, s-a născut femeie și se identifică cu ambele sexe, potrivit mirror.co.uk.

„Am început tranziția în anul 2011 dar am așteptat să fac operația din cauza greutății mele. Am îndoieli tot timpul, dar asta e doar o parte a tranziției mele. Nimeni nu alege aceste sentimente, dar atunci când oamenii simt aceste lucruri, ei au nevoie ca exteriorul corpului lor să se potrivească cu interiorul”, spune Louise.

Nikki care acum are numele de Charlie s-a născut femeie și urmează să facă operația de schimbare de sex pentru a deveni bărbat. El spune că nu s-a simțit niciodată confortabil în corpul de femeie și că i-a luat mult timp să recunoască asta.

„Nu am fost niciodată fericit să am perioadele de menstruație sau să-mi crească sânii. Simțea că totul e greșit. Așa că am făcut niște cercetări sufletești și mi-am dat seama că mereu am vrut să fiu bărbat”, a spus Charlie.

Star, băiețelul cuplului, se identifică cu ambele sexe, purtând atât haine croite pentru băieți, cât și pentru fete. „Suntem o familie normală care este ceea ce își dorește să fie. Vrem să îi dăruim lui Star încrederea de a fi cine dorește să fie când va fi mare. Noi nu am avut parte de asta când am crescut”, spun Charlie ;i Louise.

