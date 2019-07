De Răzvan Mihalașcu,

Seismul a avut loc vineri la ora 14:30, iar epicentrul acestuia a fost localizat la 23 de kilometri nord-vest de Atena, au precizat seismologii Institutului Euro-Mediteranean, conform kathimerini.com.

Imagini din timpul seismului au fost transmise în direct de o televiziune din Grecia.

Speriați, oamenii au ieșit pe străzile din capitala elenă.

Seismul a fost resimţit în întreaga regiune Attica şi a afecat liniile telefonice, conform Agerpres.

Just felt the 5.3 magnitude #earthquake at the airport in #Athens, #Greece. Video is people in the terminal reacting moments later pic.twitter.com/q4rgRjOL5O