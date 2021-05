Potrivit sursei citate, politicianul dă pe gât o porție de „gaumutra”, așa cum numește el băutura miraculoasă, despre care susține că este secretul unei sănătăți perfecte.

BJP MLA Surendra Singh recommends people to drink cow urine to protect themselves from Covid19. And these are our elected representatives. 🤦🏼‍♂️pic.twitter.com/PvYo4Uk4Uz