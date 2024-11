„Este foarte posibil ca războiul să rezulte din acțiuni precum (…) întreruperea sarcinii. Cine a decis brusc că ar trebui să ai voie să faci avort? Dumnezeu a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nu, noi spunem: trăim pentru noi. Atunci vei trăi într-un sicriu”, a spus Aleksandr Iltiakov, membru al Rusiei Unite, partidul liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Deputatul rus a cerut ca „bazele spirituale” să fie insuflate încă de la grădiniță și le-a catalogat „animale de pluș” pe femeile care decid dacă să facă copii sau nu și când anume să facă.

După această declarație, fosta anchetatoare Ekaterina Gherlaci a cerut parchetului să verifice dacă nu cumva deputatul Iltiakov incită la ură și extremism.

„Nu contest poziția deputatului cu privire la problema creșterii natalității, dar insultele publice la adresa femeilor nu vor crește rata natalității (în Rusia – n.r.), ci doar gradul de tensiune socială”, afirmă Gerlaci, citată de 66.ru.

Rata natalității în Rusia a început să scadă la scurt timp după anexarea Peninsulei Crimeea, în primăvara anului 2014. De la 1,943 de milioane de copii născuți în 2014, rata natalității a scăzut de la an la an până la 1,264 milioane în 2023, cel mai slab an în privința natalității din 1999 încoace. În prima jumătate a anului 2024, numărul nou-născuților a scăzut cu încă 3% față de anii precedenți.

În pofida faptului că liderul rus Vladimir Putin le cere adesea rusoaicelor să facă cât mai mulți copii, situația continuă să se agraveze. De exemplu, în iunie 2024, numărul nou-născuților a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit unui studiu al Școlii Superioare de Economie, rușii nu vor să aibă copii din cauza războiului din Ucraina, a instabilității politice și economice din Rusia, precum și a problemelor financiare și a stresului emoțional, notează The Moscow Times.

