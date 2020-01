De Daria Maria Diaconu,

Jose Chico Romero, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru atac armat. Acesta a reulit să evadeze în luna decembrie a anului 1979.

De atunci, poliția nu a mai reușit să dea de el. Până în data de 28 decembrie a anului trecut, când a fost reținut în Dover după ce le-a prezentat polițiștilor un act de identitate fals – Arnaldo Figueroa. Ulterior, acesta a fost eliberat.

Jose Chico Romero was serving an 18-year sentence for armed robbery when he managed to escape from a work crew in Anderson County, South Carolina, on December 13, 1979​ https://t.co/A0t3Q809HE