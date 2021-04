Voluntarii ajută de obicei la traversarea broaştelor în siguranţă. Aproximativ 97.000 dintre acestea au fost salvate cu ajutorul lor în ultimii ani, dintre care 2.000 anul trecut pe drumul din Tallinn.

Din păcate, apelul la voluntari a fost imposibil în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, astfel că închiderea drumurilor a rămas singura cale de salvare a broaștelor.

Suprafaţa caldă a carosabilului le face pe broaşte somnolente şi le încetineşte deplasarea, astfel că până la 300 se pot bloca la un moment dat pe drum, fiind vulnerabile în faţa maşinilor.

Oficialităţile din Tallinn plănuiesc să construiască un tunel pe sub drum pentru ca broaştele să-l poată traversa în siguranţă sau să facă un iaz de partea unde acestea iernează.

