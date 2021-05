Pe imagini se observă un elicopter militar american aterizat forţat pe un câmp din comuna Pecineaga, chiar în apropierea unei şosele.

Un conducător auto care a trecut prin zonă a filmat momentul. El încetineşte când trece pe lângă elicopter, întreabă un militar dacă are nevoie de ajutor şi primeşte un răspuns negativ.

„Aveţi nevoie de ajutor? Hello! Do you need gas? You need gasoline?… (ah…) Everything is ok, ok (n.r. Aveţi nevoie de combustibil? Aveţi nevoie de benzină?… Totul e ok, ok…)”, se aude pe înregistrare.

Şoferul este asigurat că totul este în regulă, după care îşi continuă drumul.

Autorităţile nu au comunicat niciun fel de informaţii cu privire la incident.

Primarul comunei, Stan Niculae, spune că nu au avut loc incidente neplăcute, nu a fost nimeni rănit și niciunul dintre localnici nu a suferit pagube materiale, conform Constanţa News.

Citeşte şi:

Răzvan Cherecheș: „E nevoie de o campanie de informare continuă pentru vaccinare”. De ce crede că nu ar trebui condusă de medici

Orașul în care linia frontierei trece și prin casele oamenilor. „Când mă duc la toaletă traversez granița”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

Playtech.ro Monica Pop, afirmație șoc cu privire la vaccinarea anti-covid. Ce surpriză: nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro O infirmieră ATI din Buzău, găsită moartă în maşină. Elisabeta, mamă a trei copii, a lăsat un bilet de adio

HOROSCOP Horoscop 25 mai 2021. Berbecii simt nevoia să își tempereze dorințele, dar îi ispitește un profit rapid

Știrileprotv.ro Actorul Elliott Page, în prima imagine după extirparea sânilor, la 5 luni după ce a anunțat că este transgender

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Aliatul tău pentru o piele vizibil mai tânără: revoluționarul dispozitiv BEAR de la FOREO (Publicitate)