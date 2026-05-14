Autorul crimei este Evgheni Așimhin (22 de ani), un soldat care s-a întors de curând de pe frontul din Ucraina.

Potrivit Comitetului de Anchetă, crima a avut loc în noaptea de 17 aprilie, după ce adolescentul a fost invitat de ucigașul său și un vecin pe nume Vitali (40 de ani) pentru a consuma alcool cu ei. La un moment dat, adolescentul și soldatul au început să se certe, iar cel din urmă a recurs la violență fizică. Când adolescentul a încercat să fugă și să se salveze, soldatul l-a prins și i-a aplicat 52 de lovituri de cuțit.

Rudele adolescentului spun că acesta a fost pur și simplu mutilat, unele degete fiind retezate.

Canalul de Telegram Baza relatează că soldatul a încercat să șteargă urmele, dând foc hainelor și plănuind inclusiv să arunce cadavrul victimei într-un râu.

Planul său a fost dejucat de un localnic care a intrat în casă, a văzut ce s-a întâmplat și a sunat la poliție.

În pofida atrocităților comise, Evgheni Așimhin riscă doar 15 ani de închisoare. Cazul său este anchetat de Departamentul de Investigații Militare.

Partenerul de pahar al lui Așihmin a fost eliberat în calitate de martor, deși familia victimei este sigură că acesta a ajutat la mușamalizarea crimei. Mama adolescentului ucis a primit o amendă administrativă deoarece fiul să minor lipsea de acasă în timpul nopții.

Soldații ruși care au luptat în Ucraina au ucis sau au rănit grav peste 1.000 de persoane odată ce s-au întors acasă, în Rusia, dezvăluie publicația Viorstka, care citează dosare din instanță disponibile public.