„Nu a avut nicio proprietate acolo”

Clădirea, construită în stil german, este una dintre cele mai vechi din municipiu. Menționată în documente încă din 1864, dar fără să se cunoască cu exactitate anul construirii, imobilul ar fi fost „cuib” de legionari, iar în comunism a ajuns să servească drept sediu de bibliotecă.

Un fake istoric: cum a apărut povestea că Iosif Berman, fotoreporterul Casei Regale, a avut casă la Tulcea 
Consulatul Austriac, situat pe str. 9 mai din Tulcea. Foto: Adrian Anton

Legat de această casă, mai multe platforme au împrăştiat de-a lungul timpului mitul că i-ar fi aparținut lui Iosif Berman, celebrul fotoreporter al Casei Regale a României şi unul din pionierii fotojurnalismului românesc.

Adina Ştefan, deținătoare prin succesiune a unicei colecții de fotografii „Iosif Berman”, a contrazis ferm această ipoteză.

„Nu are nicio legătură cu Tulcea, nu a avut nicio proprietate acolo. Am fost prietenă cu fiica lui cea mare, Luiza, care mi-a povestit că tatăl său, fiind evreu, se temea de repercusiunile vremii, aşa că a decis să nu aibă nimic al său”, a declarat Adina Ştefan atunci când a fost contactată de reporterul Libertatea.

Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Recomandări
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

De la consulat la ruină

Clădirea fostului Consulat Austriac, cunoscută de localnici drept „Casa Elvețiană” sau „Casa cu păpuşi” datorită unor ministatui, situate pe marginile uneia din căile de acces ale imobilului, datează de pe timpul în care Dobrogea încă reprezenta o regiune a Imperiului Otoman. 

„Casa Elvețiană”. Foto: Facebook / Tulcea Romania
„Casa Elvețiană”. Foto: Facebook / Tulcea Romania

După Războiul Crimeei (1853-1856), în care otomanii, britanicii, francezii şi italienii s-au bătut cu ruşii, municipiul Tulcea se trezeşte drept regiune de importanță strategică internațională, datorită poziționării sale la Dunăre. La acea vreme, era cel mai dezvoltat oraş din Dobrogea, iar puterile lumii aveau interese comerciale în zonă. Așa că, țări precum Rusia, Austria, Franţa sau Marea Britanie şi-au deschis consulate acolo. Inclusiv România, asta pentru că Tulcea se afla sub dominație otomană, scrie Dilema Veche

După alipirea Dobrogei la țara noastră în 1877, au apărut primele date privind proprietarii fostului Consulat Austriac. 

Astfel, înainte de 1906 casa a aparținut unui anume Droc Baboianu, ca mai apoi să fie preluată de Societatea Creditului Funciar Urban București. Instituția a căutat că scape cât mai repede de imobil și așa a ajuns să îl vândă către frații Wilhelm și Joseph Bergman, conform datelor oficiale.

De aici, apare şi Iosif Berman în legenda casei

În acest moment, este doar un pas până la confuzie. Din cauza asemănării fonetice, numele lui Joseph Bergman s-a suprapus peste cel al lui Iosif Berman, iar confuzia s-a propagat în articole, bloguri și pagini de social media.

Astfel, fotojurnalistul Iosif Berman este indicat drept unul din foştii proprietari ai clădirii care a adăpostit Consulatul Austriac din Tulcea, deși acest lucru reprezintă un fals.

Iosif Berman. Foto: Wikipedia / Muzeul Țăranului Român
Iosif Berman. Foto: Wikipedia / Muzeul Țăranului Român

În realitate, Wilhelm Bergman a devenit proprietarul unic al clădirii în iulie 1927, după ce cumpără cota-parte de la fratele său din casă. Mai târziu, acesta îi lasă imobilul fiicei sale, Zenobia Bergman.

Cum era păzit Nicolae Ceaușescu în vacanță. 500 de oameni pentru liniștea dictatorului în sejurul estival de la Neptun
Recomandări
Cum era păzit Nicolae Ceaușescu în vacanță. 500 de oameni pentru liniștea dictatorului în sejurul estival de la Neptun

 

Casa ar fi ajuns să fie confiscată de legionari

Mai departe, legenda spune că imobilul a fost confiscat de legionarii care au preluat puterea în anii 40. Venirea acestora la conducere a adus la pachet şi promulgarea legilor antisemite care interziceau evreilor dreptul la proprietate.

Astfel, clădirea ar fi ajuns să fie confiscată și vopsită de legionari în verde – culoarea principală a partidului – transformând imobilul în „cuib” pentru întâlnirile de taină. După acest detaliu, localnicii nu mai numeau „Casa Bergman” după fostul proprietar, ci „Casa Verde”, conform legendei. 

La fața locului, urmele de vopsea verde se disting și astăzi pe pereții exteriori, la aproape o sută de ani de la acele evenimente.

Vopseaua verde prezentă pe pereții clădirii. Foto: Adrian Anton
Vopseaua verde prezentă pe pereții clădirii. Foto: Adrian Anton

În privința apartenenței imobilului la Mișcarea Legionară, lucrurile rămân însă neclare. Institutul de Cercetare Eco-Muzeală (ICEM) „Gavrilă Simion” – actualul continuator al Muzeului Deltei Dunării, unul dintre ultimii proprietari ai clădirii – nu a confirmat, dar nici nu a infirmat ipoteza că imobilul ar fi fost, la un moment dat, în proprietatea sau în folosința unei filiale locale a legionarilor.

Preț vehiculat pentru Casa Bergman: 400.000 de euro 

După instaurarea regimului comunist, fostul Consulat Austriac a fost naționalizat în 1950. Peste trei decenii, clădirea a trecut la Muzeul Deltei Dunării, devenind astfel sediu de bibliotecă pentru instituție.

Mai târziu, Revoluția a adus schimbarea de regim și a deschis calea retrocedărilor prin care s-a oferit posibilitatea foştilor proprietari să-şi recupereze bunurile confiscate în timpul regimurilor opresive. Proprietatea a revenit moștenitorilor familiei Bergman, iar documentele o indică pe Magda Solomon drept succesoare.

Casa Bergman. Foto: Adrian Anton
Casa Bergman. Foto: Adrian Anton

Aici apare o altă poveste controversată: un articol dintr-un blog relatează că noua proprietară le-a cerut reprezentanților ICEM suma de 400.000 de euro pentru a ceda clădirea statului, iar propunerea ar fi fost refuzată fără să fie menționate motivele. 

Consiliul Judetean Tulcea, instituția care administrează ICEM, a declarat într-un răspuns oficial că nu dispune de aceste informații privind o posibilă ofertă de achiziționare a imobilului. 

Magda Solomon nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere până la publicarea acestui material.

În 2009, casa a ajuns în proprietatea unui afacerist local dornic să o reabiliteze

La începutul anului 2009, imobilul care a găzduit fostul Consulat Austriac a apărut intabulat pe numele Delta Fish SRL din Tulcea. Informația reiese din cartea funciară consultată de reporterul Libertatea. 

facsimil carte funciară
Facsimil carte funciară

Compania este administrată în acte de Cornel Ivanov, un antreprenor cu afaceri în domeniul pisciculturii și fostul administrator al unei firme care edita un ziar local, astăzi închis.

Cornel Ivanov. Foto: timpul.info
Cornel Ivanov. Foto: timpul.info

Ivanov ne-a transmis că în momentul achiziționării clădirii, aceasta prezenta încă de atunci probleme. Astfel, a solicitat sprijin Direcției Județeană de Cultură (DJT) Tulcea pentru expertizare și accesarea de fonduri europene în scopul reabilitării. Cererea s-a lovit de lipsa unui răspuns din partea instituției. 

Casa Bergman, refuzată de o altă instituție publică

Încercările de reabilitare au continuat, fiind adusă o firmă din București specializată în renovarea clădirilor monument istoric.

„Reprezentanții companiei au venit la Tulcea și au vizionat imobilul. În urma vizitei în teren s-a întocmit un deviz doar pentru lucrările de proiectare ale clădirii, deviz în valoare de circa 40.000 euro. Din cauza faptului că numai studiile de specialitate și proiectul tehnic au o valoare atât de mare, s-a luat decizia așteptării până când se va găsi o axă de finanțare europeană în vederea reabilitării imobilului”, a declarat Cornel Ivanov.

Unul din pereții exteriori ai clădirii Casei Bergman
Unul din pereții exteriori ai clădirii Casei Bergman

În 2017, s-a încercat din nou o colaborare cu instituțiile statului, de această dată cu Primăria Tulcea. Firma a propus atunci un parteneriat public-privat pentru finanțare prin Programul Operațional Regional (POR). Tratativele s-au sistat și de această dată. 

„Au fost respinse pe motiv că imobilul nu este proprietate publică”, spune Ivanov.

Doi ani mai târziu, Delta Fish SRL a semnat un contract împărțit pe trei părți cu o firmă de arhitectură pentru realizarea documentației tehnice necesare restaurării imobilului monument istoric situat pe strada 9 Mai. Proiectul este structurat pe trei etape: releveul clădirii existente, studii de soluție și expertiză tehnică, respectiv elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și autorizației de construire.

Până în prezent a fost finalizată doar prima fază – planurile detaliate ale tuturor nivelurilor clădirii – în timp ce restul proiectului rămâne în așteptare, spune reprezentantul Delta Fish SRL.

Primăria a oferit bani pentru reabilitare în 2021, dar nimeni nu i-a luat

În 2021, Primăria Tulcea a lansat un regulament menit să-i ajute pe proprietarii de monumente istorice să-și renoveze imobilele dezafectate pentru a le reda sclipirea de altă dată. Sumele pe care aceștia le puteau primi variau între 50.000 și 100.000 de euro, în funcție de starea tehnică. 

urmele de degradare vizibile la un corp de clădire din curtea Casei Bergman
Urmele de degradare vizibile la un corp de clădire din curtea Casei Bergman

Inițiativa era favorabilă atât clădirii fostului Consulat Austriac, cât și altor monumente istorice din municipiu aflate într-o stare de degradare. 

Cu alte cuvinte, banii puși la dispoziție de Primăria Tulcea ar fi acoperit cel mult jumătate din devizul proiectării la acea vreme. Însă proiectarea este doar începutul. Costurile reale vin odată cu execuția lucrărilor: consolidări structurale, refacerea fațadelor și a elementelor decorative, înlocuirea instalațiilor, lucrări realizate cu materiale și meșteri autorizați, la standarde impuse de legislația privind patrimoniul. Toate acestea ridică nota finală la câteva sute de mii sau chiar milioane de euro.

Deși regulamentul din 2021 promitea sprijin pentru proprietarii de monumente istorice din Tulcea, realitatea a arătat altceva. Cu un buget total de 450.000 de lei (aproximativ 90.000 de euro), programul s-a dovedit complet neatractiv.

Niciun proprietar nu a depus dosarul pentru a accesa finanțarea, conform publicației locale Ziarul Delta. Drept urmare, programul nu a mai continuat după acel an, declară reprezentanții Primăriei. 

Ambasada Austriei spune că nu are în plan să se ocupe de clădirile fostelor sale consulate 

Fiind o clădirea construită în stil german și folosită în secolul XIX de diplomați austrieci, se ridică imediat întrebarea dacă Ambasada Austriei de la București ar fi interesată de preluarea şi restaurarea ei.

Rudolf Schatz, reprezentantul instituției, a declarat că nu există niciun plan în acest sens. „Din câte știu, nu a existat nicio corespondență între autoritățile austriece și cele române privind fostele clădiri consulare din Tulcea”, precizează acesta. 

Diplomatul mai spune că imobilele nu aparțineau neapărat statului, ci „ar fi putut fi proprietatea privată a unuia dintre consulii onorifici”.

Schatz a confirmat însă istoricul clădirii: la 22 noiembrie 1845 s-a deschis Agenția Consulară Onorifică a Austriei la Tulcea. Cinci ani mai târziu, aceasta devine Vice-Consulat, iar pe 4 aprilie 1869 – Consulat. În 1894 revine la statutul de agenție consulară onorifică, iar câțiva ani mai târziu să-și înceteze activitatea.

Sociolog: „Opinia publică nu se formează pornind de la adevăruri demonstrate, ci de la idei împărtășite

Casa de pe strada 9 Mai din Tulcea nu i-a aparținut niciodată lui Iosif Berman, însă mitul s-a răspândit și a prins rădăcini, asemenea iederii care astăzi înghite zidurile ruinei. Povestea acestei clădiri arată cât de ușor memoria colectivă se poate construi pe confuzii și cum, atunci când adevărul este înlocuit cu legendă, trecutul riscă să fie distorsionat sau uitat.

Raluca Petre, doctor în Sociologie și profesor universitar la specializarea Jurnalism a Universității „Ovidius” din Constanța, explică mecanismele prin care asemenea mituri se propagă și ajung să fie considerate drept fapte verificate.

Raluca Petre, doctor în Sociologie. Foto: jurnalismovidius.com
Raluca Petre, doctor în Sociologie. Foto: jurnalismovidius.com

„Opinia publică nu se formează pornind de la adevăruri demonstrate, ci de la idei împărtășite. Dacă un anumit lucru are sens pentru mai mulți, atunci circulă și este transmis la nivel social. Așa supraviețuiesc și zvonurile: nu prin verificare, ci prin circulație orală. În plus, teoria media arată că oamenii tind să îmbrățișeze informațiile care le validează propria viziune”, spune sociologul.

Aceasta subliniază un aspect esențial: discernământul critic nu este înnăscut, ci dobândit.

„Verificarea informațiilor este o abilitate care se învață, nu este organică, ceva natural la nivel social. Cred că aceste mecanisme sociale explică de ce oamenii au îmbrățișat povestea despre Berman.”, adaugă Raluca Petre.

Astfel, confuzia dintre Bergman și Berman devine mai mult decât o simplă eroare de memorie: este un exemplu al felului în care comunitățile amestecă povești, le transmit mai departe și, în cele din urmă, le transformă în „adevăruri” locale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un elicopter Blackhawk a dat târcoale ore întregi unor cartiere din București. Care este motivul

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei! Părul a atras atenția tuturor
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei! Părul a atras atenția tuturor
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
Elle.ro
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 28 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 28 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Povestea carului cu roți de tun, utilajul rar care a supraviețuit unui război și regimului comunist. Este cel mai recent exponat din Muzeul Golești 
Știri România 16:00
Povestea carului cu roți de tun, utilajul rar care a supraviețuit unui război și regimului comunist. Este cel mai recent exponat din Muzeul Golești 
Parteneri
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Adevarul.ro
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri
Fanatik.ro
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elle.ro
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica Irina. Ea i-a tăiat friptura și l-a șters la gură, iar el a reacționat: „Viața e frumoasă”
Stiri Mondene 16:51
Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica Irina. Ea i-a tăiat friptura și l-a șters la gură, iar el a reacționat: „Viața e frumoasă”
Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii”. Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp”
Stiri Mondene 15:30
Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii”. Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
ObservatorNews.ro
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă”
Politică 15:04
George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă”
Nicușor Dan îi încurajează pe basarabenii din România să iasă în număr cât mai mare la vot: „O zi istorică pentru Republica Moldova”
Politică 12:46
Nicușor Dan îi încurajează pe basarabenii din România să iasă în număr cât mai mare la vot: „O zi istorică pentru Republica Moldova”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt