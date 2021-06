Un fond imobiliar care deține mai multe mall-uri în România critică modificările la legea Romexpo: „Nu rezolvă problema ajutorului de stat”

Robert Ioniță, directorul juridic al NEPI, spune că lipsa licitației pentru unele dintre cele mai valoroase terenuri din București este principala problemă, iar amendamentele adoptate nu rezolvă problema ajutorului de stat deoarece terenul este dat tot gratis.

Lipsa unei licitații transparente pentru terenurile în cauză este principala problemă arătată de NEPI.

„Un alt exemplu flagrant în materie de concurență este absența oricărei prevederi care să impună organizarea unei licitații în cazul în care CCIR ar folosi terenul Romexpo, direct sau indirect (cum ar fi în asociere sau transferând o parte din teren/drepturile necesare dezvoltării) în vederea unei dezvoltări comerciale având un scop diferit de cel pentru care dreptul de folosință a fost acordat CCIR în 2004‟, mai spune Robert Ioniță.

Potrivit amendamentelor aprobate, terenurile se transmit gratuit Camerei de Comerț, iar aceasta are termen 40 de ani pentru a realiza „proiecte de dezvoltare durabilă‟ pe terenurile respective.

Nu se precizează însă nicăieri în actul normativ ce înseamnă „proiecte de dezvoltare durabilă‟.

NEPI aduce ca argument faptul că celelalte companii care vor să realizeze proiecte imobiliare trebuie să plătească la prețul pieței pentru terenurile necesare.

„O astfel de dezvoltare imobiliară ar fi avantajată în mod ilegal întrucât ar concura alți jucători (dezvoltatori) care nu au primit terenuri gratuite de la stat. Jucători care, spre deosebire de CCIR/partenerul/beneficiarului final al terenului Romexpo au plătit un preț de piață pentru terenurile pe care au dezvoltat proiectele, care acum vor fi concurate în mod incorect de ceea ce urmează a se dezvoltă pe terenul Romexpo”, punctează oficialul NEPI.

NEPI Rockcastle este un fond sud-african care are un portofoliu de peste 20 de proiecte imobiliare dezvoltate în România, estimate la o valoare de circa 2 miliarde de euro. În București, NEPI deține centrele comerciale Mega Mall și Promenada Mall.

Libertatea a solicita un punct de vedere din partea grupului Iulius referitoare la modificările aduse legii în Parlament. Acuzat indirect că va beneficia de terenuri, acesta susține că nu are „nicio calitate în acest demers” și că în acest moment nu mai are niciun proiect comun cu Camera de Comerț.

Am răspuns și anterior, când am menționat că nu avem nicio calitate în acest demers, pentru că el nu aparține și nu vizează activitatea companiei noastre. Cu alte cuvinte, în acest moment, compania Iulius nu are un parteneriat cu CCIR, proiectul de dezvoltare la care faceți referire nefiind unul de actualitate. Ca atare, demersul legislativ nu are legătură cu Iulius.

Reprezentanții Iulius: