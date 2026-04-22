Mumia cu papirus

Echipa condusă de Maite Mascort și Esther Pons Mellado a documentat mai multe mumii înfășurate în bandaje cu modele geometrice în culori încă vii, dar și sarcofage din lemn pictate multicolor.

Cea mai fascinantă descoperire din acest hipogeu este o mumie care ascundea în interiorul său un fragment de papirus.

Textul conține un pasaj din Cartea a II-a a „Iliadei” de Homer (cunoscut drept Catalogul Corăbiilor), care enumeră detaliat flotele grecești plecate spre Troia.

De asemenea, au fost descoperite trei foițe subțiri din aur și o piesă din cupru. Acestea făceau parte din zestrea ritualică specifică înmormântărilor greco-romane, având rolul de a ghida defunctul în viața de apoi.

Semnificația istorică

Profesorul Hassan Amer de la Universitatea din Cairo a subliniat că, deși mormântul a fost jefuit în Antichitate, acesta oferă o imagine clară a modului în care tradițiile funerare egiptene s-au împletit cu influențele mediteraneene, elenistice și romane.

Hesham Al Leizy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, a menționat că situl oferă informații inedite despre ritualurile funerare locale din perioada greco-romană.

La rândul său, ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a declarat că acest artefact literar unic aduce un plus de valoare bogăției arheologice din provincia Al Menia.

Această descoperire reconfirmă importanța istorică a orașului Oxyrhynchus, consolidându-i statutul de sit arheologic și documentar de top pentru perioadele ptolemaică și imperială.