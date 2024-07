„Trumii, Zelenskii și alții ca ei vin și pleacă, dar în cea mai mare parte ne bazăm doar pe Dumnezeu. Voi repeta asta: am spus că SVO se va încheia în acest an, terminăm anul acesta, repet. Poate cineva se va gândi: de ce vorbește atât de încrezător? Cred că am toate premisele pentru asta, mă concentrez încă și mai mult pe Sfânta Scriptură, deci încrederea mea vine direct din asta”, a spus generalul, la canalul de televiziune rusesc Channel One.

Potrivit lui Alaudinov, Kievul înțelege că „războiul a fost deja pierdut”. „Tu și cu mine vedem că în prima linie, oamenii din Azov, fasciștii, ucid oameni neînarmați care sunt gata să se predea”, a spus generalul-maior.

„Acei fasciști, sataniști care creează acest haos, chiar și în război, trebuie să înțeleagă un lucru. În primul rând, îi vom căuta oriunde s-ar afla. Și vom face totul pentru a ne asigura că vor merge la Bandera. Nu în captivitate. Acesta va fi sarcina numărul unu pentru luptătorii noștri de pe linia frontului”, a mai spus Alaudinov.

Vorbind despre posibilitatea încheierii unui acord de pace, ofițerul cecen a susținut că „nimeni din Rusia nu va alerga spre Zelenski sau către altcineva”.

„Nu sunt capabili să ne învingă în prima linie, trupele noastre se mișcă în fiecare zi, eliberând o așezare în fiecare zi, eliberăm așezările și mergem înainte”, a adăugat generalul, care este unul dintre aliații cei mai apropiați ai liderului cecen Ramzan Kadîrov.

Pe 16 aprilie, prin decret al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, comandantul forțelor speciale Ahmat, Aptî Alaudinov, a fost numit șef adjunct al Direcției principale pentru activități militaro-politice a Ministerului Apărării și eliberat din funcția deținută anterior, de locţiitor al comandantului Corpului 2 Armată al Forţelor Armate.

