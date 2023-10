Un general israelian recunoaște că a fost haos după atacul Hamas: „A fost măcel. Am luptat cu câțiva soldați împotriva a zeci de teroriști”

Comandantul Diviziei 98, generalul de brigadă Dan Goldfuss, a povestit marți de dimineață despre bătăliile dificile și haosul care a predominat în zona din jurul Gazei, după invazia Hamas de sâmbătă dimineață. „Am suferit o lovitură grea”, a precizat el. „Responsabilitatea este asupra noastră la toate nivelurile, de sus până jos. Acum am preluat controlul asupra liniei de contact, suntem în faza de atac. Acest lucru nu înlătură responsabilitatea și întrebările dificile pe care ni le vom pune”, a spus el într-o conversație cu reporterii militari.

„Surpriza a fost mare, treaba unui războinic este să lupte și să fie ucis dacă este necesar, dar treaba unui cetățean este să fie cetățean. Va trebui atunci să ne punem întrebări foarte dificile despre modul în care ne-am descurcat în fața obligației noastre de a proteja țara. Am primit un pumn în stomac, dar am preluat controlul liniei de contact și acum suntem într-un atac în masă. Acest lucru nu înlătură dificultățile și gravitatea a ceea ce s-a întâmplat. Acum este timpul pentru determinare și forță. Amintiți-vă că ne luptăm cu un inamic supercrud, care a măcelărit oameni la un festival și a ars copii și femei”, a început generalul întâlnirea sa cu presa.

Generalul a încercat să descrie ceea ce s-a întâmplat în primele ore după intrarea militanților Hamas în Israel. „Acesta este un eveniment la o scară pe care nu am cunoscut-o până acum, cu imagini foarte dificile, uciderea în masă a civililor, case și camioane care au fost arse cu ocupanții lor în interior, civili și soldați”, a descris el priveliștea locurilor unde a ajuns.

Generalul a spus că e greu de povestit ceea ce a văzut și felul în care a fost nevoit să conducă soldații în luptă: „Nimeni nu avea o imagine clară a situației. Eram eu și trei sau patru dintre luptătorii mei, împotriva a zeci de teroriști, de câte ori ne confruntam cu ei. Am intrat în satul Gaza și ofițerul meu de informații este împușcat. Am înțeles imediat că nu mai am cu cine să vorbesc”.

Generalul Goldfuss, în dreapta, discutând cu unul dintre ofițerii lui. Foto: Biroul de presă al Armatei israeliene

Goldfuss a continuat: „Am încercat să înțeleg unde trebuie să mergem. Încercăm să ducem o luptă, dar suntem o forță de patru soldați”.

Comandantul diviziei a adăugat că soldații care au încercat să ajungă în așezări au întâmpinat ambuscade teroriste: „Forțele au fost surprinse pe drum, 12 până la 20 de teroriști într-o astfel de ambuscadă”, a spus el.

„Nu este unul sau doi teroriști, sunt zeci și sute, trebuie să lupți sub un foc puternic. A fost măcel. Am luptat cu câțiva luptători împotriva a zeci de teroriști”, a mai spus ofițerul. Potrivit lui Goldfuss, aproximativ 30 dintre soldații diviziei, care aparține în mod normal Comandamentului Central, au fost uciși în lupte, iar aproximativ 150 de soldați au fost răniți.