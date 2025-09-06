Între doi bărbaţi, socru şi ginere, a izbucnit un conflict, pe fondul consumului de alcool. Cei doi s-au luat la bătaie, fiind apoi transportați la spital, unde bărbatul în vârstă de 75 de ani a murit.

„În cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la o stare conflictuală intrafamilială, între un bărbat de 75 de ani și ginerele său, de 55 de ani, pe fondul consumului de alcool”, transmite IPJ Argeș.

Primul care a atacat ar fi fost socrul care a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat pe ginere la o mână. Acesta ar fi ripostat, lovindu-l cu pumnii și cu picioarele pe bătrân, potrivit publicației Curierul Zilei.

„Cele două persoane implicate în starea conflictuală au prezentat leziuni, ambii fiind transportați la spital, unde, în urma agravării stării de sănătate, a survenit decesul bărbatului de 75 de ani”, au precizat reprezentanții IPJ Argeș.

De asemenea, ginerele, în vârstă de 55 de ani, a primit și el îngrijiri medicale, după care a fost condus la sediul poliției, pentru audieri.

Cercetările în cauză continuă pentru clarificarea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE