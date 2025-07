„Dacă Putin și alții se întreabă ce se va întâmpla în ziua 51, i-aș sfătui să-l contacteze pe ayatollah. Dacă aș fi o țară care cumpără petrol rusesc ieftin și susține mașina de război a lui Putin, l-aș crede pe președintele Trump pe cuvânt”, a avertizat Graham într-un mesaj publicat pe contul său de X.

Potrivit lui Graham, anunțul lui Trump cu privire la continuarea livrărilor de arme pentru Ucraina este o „veste bună”. Pachetul de asistență militară include sisteme antiaeriene Patriot, precum și rachete și muniție.

.@POTUS‘ announcement yesterday about sending American-made weapons – paid for by Europeans – to Ukraine through NATO was welcome news.



Equally important was his statement that if the fighting had not ended in 50 days, he would impose up to 100% tariffs on countries buying…