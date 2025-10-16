Incidentul s-a petrecut în curtea școlii

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în curtea şcolii, în timpul unei ore de sport.

Poliițiștii Secţia 19 Poliţie au fost sesizați de către profesorul amenințat, iar pe numele suspectului a fost pus în aplicare, miercuri, un mandat de aducere. Ulterior, bărbatul de 29 de ani a fost reţinut într-un dosar penal de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi de ameninţare, informează Poliţia Capitalei.

Anchetatorii spun că incidentul a avut loc marți, 14 octombrie, în incinta unei școli din Sectorul 5. Profesorul de sport, un bărbat de 27 de ani, că, a reclamat că, în timp ce se afla în instituţia de învăţământ, ar fi fost ameninţat cu acte de violenţă de către tatăl unei eleve.

După verificările făcute de polițiști la fața locului s-a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Astfel, în aceeaşi zi, în jurul orei 11.30, în urma unor discuţii în contradictoriu cu un părinte – nemulţumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa şi un alt elev – acesta l-ar fi ameninţat pe dascăl cu acte de violenţă, manifestând un comportament agresiv.

A generat o stare de teamă şi nelinişte

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Surse din rândul anchetatorilor precizează că bărbatul, care este liderul unei grupări de interlopi din Capitală și se afla sub control judiciar într-un alt dosar, a mers la şcoala unde învaţă fiica sa şi l-a ameninţat pe profesorul de sport. Suspectul l-ar fi amenințat verbal că „dă cu el de pământ” şi că „îl taie cu briceagul” pentru că nu a intervenit în conflictul dintre fată șii un coleg.

În urma incidentului, arată reprezentanții Poliției Capitalei, „având în vedere comportamentul agresiv şi atitudinea provocatoare manifestată în spaţiul public al unităţii de învăţământ, prin care a generat o stare de teamă şi nelinişte în rândul elevilor şi al cadrelor didactice, perturbând climatul educaţional şi afectând ordinea şi liniştea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de acesta”.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore a bărbatului, urmând ca acesta să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE