Un „expert” al escapadelor de 5 stele

Specialist în unități de lux din centrul și nordul Italiei, Russo este considerat un „expert” al escapadelor neplătite în apartamente de cinci stele.

Russo își alegea victimele cu precizie, pozând în manager influent din industria modei sau a comunicării. Sub această mască de prestigiu, promitea achitarea integrală a serviciilor, pentru ca ulterior să dispară fără urmă. Cu un palmares de treisprezece condamnări și o colecție impresionantă de identități false, bărbatul a fost sancționat din nou, de data aceasta de Tribunalul din Bolzano.

Deși avocatul său a încercat să demonstreze lipsa premeditării, italianul a fost condamnat la două luni de închisoare. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, acesta trebuie să plătească despăgubiri de 7.000 de euro (daune civile și costuri de judecată). Instanța din Bolzano a respins argumentele apărării, dar a oferit o mică victorie inculpatului: judecătorul a ales să nu aplice sporul pentru recidivă, în ciuda celor 12 condamnări anterioare.

60 de plângeri pe numele său

Originar din Campania, Russo este „persona non grata” în 32 de localități din Italia. Pe numele său au formulate 60 de plângeri, dintre care jumătate în regiunea Alto Adige.

Mai mult, bărbatul nu s-a sfiit să apară în emisiunile RAI, chiar dacă faptele sale i-au adus zeci de dosare penale și interdicții de călătorie pe întreg teritoriul Italiei.

Russo făcea orice pentru propriul său confort: golea minibarurile, frecventa centrele spa și solicita toate serviciile premium disponibile. Notele de plată lăsate în urmă erau pe măsură. În regiunea Alto Adige a acumulat o factură de 1.850 de euro, în timp ce în Trentino a bifat o pagubă de aproape 3.000 de euro, după un sejur de pensiune completă într-un apartament de lux din Valea Fassa.

Cum dispărea spectaculos

În luna iulie, falsul manager a reușit o dispariție spectaculoasă dintr-un hotel de lux. După ce a convins personalul de statutul său social, bărbatul a părăsit locația pe furiș. Ca să nu trezească suspiciuni, a simulat prezența în cameră lăsând cartela electronică în dispozitiv, oferindu-le impresia că este înăuntru și că a sărit peste micul dejun doar pentru a se odihni mai mult.

Pentru a scăpa de plata facturii, italianul s-a prezentat drept manager la Amazon Italia, solicitând ca decontul să fie trimis direct companiei. A fost doar o ultimă stratagemă înainte de a se face nevăzut. În ciuda încercărilor repetate ale unității de cazare de a-l contacta prin telefon sau e-mail, „managerul” a ignorat orice avertisment, lăsând în urmă doar facturi neachitate.

După ce a luat la rând hoteluri din nordul Italiei și în Valtellina, bărbatul a fost condamnat din nou, la jumătatea lui ianuarie, de Tribunalul din Como. Palmaresul său arată că unitățile de cazare din această parte a țării au fost țintele sale preferate de-a lungul anilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE