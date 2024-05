„În calitatea de premier al Israelului, resping cu dezgust comparaţia procurorului de la Haga între Israel, o ţară democratică, şi ucigaşii în masă din Hamas”, a transmis, într-un comunicat, premierul israelian Benjamin Netanyahu.

De asemenea, președintele Isaac Herzog consider „mai mult decât scandaloasă” cererea procurorului-şef al CPI

Acest demers „arată cât de mare este pericolul ca sistemul judiciar internaţional să se prăbuşească”, a apreciat, într-un mesaj pe X, fostul Twitter, citat de BBC și preluat de News.ro, şeful statului israelian.

Herzog denunţă o „decizie unilaterală” care „reprezintă o măsură unilaterală politică ce înrăieşte teroriştii din întreaga lume şi încalcă toate regulile fundamentale ale Curţii Penale Internaţionale”.

„Orice încercare de a face o paralelă între aceşti terorişti atroci şi Guvernul ales democratic al Israelului este scandaloasă” şi niu poate fi acceptată, insistă el.

„Noi nu ne vom uita ostaticii a căror întaorce în siguranţă acasă ar trebui să fie principala grijă a comunităţii internaţionale. Ne aşteptăm ca toţi liderii lumii libere să condamne categoric această măsură şi să o respingă ferm”, a mai scris Isaac Herzog.

