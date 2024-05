„Avem, din ce știu, mai multe plângeri și chiar în această săptămână va fi audierea în cazul respectiv”, a spus Csaba Asztalos.

Întrebat dacă va fi audiat Marcel Ciolacu, preşedintele CNCD a răspuns afirmativ. „Da, în fiecare caz cităm părțile. În acest caz îi asigurăm dreptul la apărare, l-am citat. Este alegerea dânsului dacă își trimite un reprezentat, avocat sau trimite un punct de vedere scris. Din experiența noastră cu alți demnitari, se trimitea un punct de vedere scris. Dar l-am avut și pe domnul Tudose, spre exemplu, care a venit personal, când a vrut să spânzure pe unii și pe alții. După aceasta vom adopta o decizie în Colegiul Director, când se pregătește propunerea de decizie”, a explicat Csaba Asztalos.

Preşedintele CNCD a spus că săptămâna aceasta vor avea loc audierile, după care se întocmește un raport asupra plângerilor, se trimite membrilor și după aceea se ia o decizie.

Întrebat cum apreciază declarațiile premierului, președintele CNCD a spus că un înalt demnitar public influențează comportamente.

„Eu am mai declarat, sunt glume bune și glume mai puțin bune. Un alt aspect ține de poziția socială pe care o ai. Un înalt demnitar public are obligație mai mare atunci când spune glume. Trebuie să fie mai atent atunci când vorbește. De altfel, premierul a declarat că în calitatea pe care o are n-ar fi trebuit să spună această glumă. Mă rog, n-a spus că a greșit, dar a spus că în calitate de premier n-ar fi trebuit să spună această glumă, pentru că un înalt demnitar public influențează comportamente”, a mai spus Csaba Asztalos.

Asociaţia Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, plângere la CNCD pentru declarația premierului

Asociaţia Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a anunţat că a depus, luni, o petiţie la Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în care cere sancţionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaraţia acestuia referitoare la Moldova, notează News.ro.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 25 aprilie, la Timișoara, într-un răspuns la o întrebare a presei despre reforma administrativă privind regionalizarea României, că „Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți!”. Ulterior, șeful PSD a revenit și a transmis că a fost o glumă interpretată politic și că le cere scuze celor care s-au simțit jigniți.

„Încercarea domnului Ciolacu de a se distanţa de stigmatul de a fi considerat „din Moldova” nu avea nici o logică în cadrul discursului, era o simplă paranteză, pentru că nu fusese chestionat ca atare. Publicul a receptat această afirmaţie ca fiind insultătoare, stigmatizantă la adresa moldovenilor. Se vede aceasta din comentariile, neobişnuit de numeroase şi depreciative la adresa prim-ministrului atât din partea politicienilor şi persoanelor publice, cât şi a jurnaliştilor şi mai ales ale publicului larg, care au sesizat aspectul depreciativ, stigmatizant, cu privire la locuitorii Moldovei ori a celor care au origini sau se consideră moldoveni”, arată conducerea MDM Iaşi.

