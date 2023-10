„Nottingham Panthers regretă să anunţe că Adam Johnson a decedat în mod tragic în urma unui accident în timpul meciului de aseară de la Sheffield”, a anunţat duminică echipa din prima ligă engleză, într-un comunicat.

Americanul, fost jucător al echipei Pittsburgh Penguins, a suferit o tăietură la gât în timpul meciului de cupă dintre Nottingham şi Sheffield, disputat sâmbătă.

