În 2 august 2021, Libertatea a publicat un interviu cu directorul Colegiului Gheorghe Șincai din București, profesorul de matematică Mircea Țeca.

Discuția a vizat tema relocării liceului, cerută de Primăria Sectorului 4 pentru a consolida clădirea. Redacția îl intervievase înainte și pe inginerul Dumitru Popescu, expertul independent a cărui cercetare a stat la baza deciziei primăriei. „Eu nu mi-aș trimite nepotul să învețe în clădirea Colegiului Șincai”, a spus inginerul în interviul pentru Libertatea.

Primăria nu a trimis nicio poziție redacției

După publicarea celuilalt interviu, cu directorul liceului, Primăria nu a trimis nicio poziție ziarului. Dar după trei zile, sectorul 4 s-a adresat instanței, căreia i-a solicitat să decidă o ordonanță președințială urgentă.

PS4 susține că nu e niciun conflict între ea și liceu, deși există procese

În plângerea sa, primăria susține inclusiv faptul că jurnalistul nu trebuia să spună în prezentarea situației, din introducerea interviului, că există un conflict între primărie și liceu.

„În mod fals se arată că există un conflict”, spune primăria, deși există mai multe procese în derulare între cele două instituții, PS4 și liceu.

Printre întrebările puse de reporterul Cristina Radu directorului Mircea Țeca au fost:

– Primăria v-a dat trei variante de relocare: Școala Ienăchiță Văcărescu, Liceul Traian Vuia și Liceul Dacia. Și le-ați respins pe toate. De ce?

– Nu vă este teamă pentru copilul dumneavoastră să învețe într-o clădire în clasa a doua de risc?

– Totuși, un expert, un inginer, a stabilit că „Șincai” are risc seismic.

– Dar dacă expertiza asta tehnică ar fi fost făcută de PMB, cum ați fi abordat situația?

În opinia noastră, subiectivă desigur, interviul este echilibrat și realizat după toate standardele profesiei. Interviul este unul dintre episoadele unei serii mai lungi, în care, în mai multe articole, există publicată și opinia pe larg a primăriei. Așa arată interviul integral cu directorul Țeca, publicat de Libertatea:

Suntem obligați să publicăm teorii nedemocratice ale autorităților

Prin ordonanța președințială cerută de primărie împotriva ziarului, Judecătoria Sectorului 2 a dat dreptate Sectorului 4. Nu e clar dacă instanța și-a însușit punctul de vedere al primăriei, pe care ne obligă să-l publicăm, dar se presupune că l-a găsit iminent valabil, de vreme ce îl consideră necesar informării publice, în regim de urgență.

Primăria consideră că altfel ar fi trebuit puse întrebările de către reporterul Libertatea și, mai mult, că o parte din răspunsurile directorului nu ar fi trebuit publicate!

Prin decizia Judecătoriei Sectorului 2 suntem obligați să publicăm, în regim de urgență și în absența unei decizii pe fond, ceea ce reprezintă, în opinia noastră, susțineri nedemocratice ale statului despre felul în care ar trebui să funcționeze relația autorități-presă-cetățeni.

De pildă, potrivit ideilor primăriei conduse de Daniel Băluță, „necenzurarea afirmațiilor” unui intervievat devine un lucru rău, după cum veți putea citi mai jos. „Necenzurarea afirmațiilor” este citat din propriile cuvinte ale autorităților. Dacă lucrurile s-ar derula cum pretinde Sectorul 4, o administrație de sector ar ajunge să stabilească ce afirmație e falsă și ce e adevărat. Ele ar căpăta, prin mâna justiției, puterea de a face intervenții și de a cenzura libertatea de exprimare a altora, fie că aceștia sunt redacții sau cetățeni. Autoritățile ajung să decidă, așadar, ce publică un ziar.

Ce a spus avocata Diana Hatneanu

Aceste concepții sunt, considerăm noi, împotriva jurisprudenței europene și românești. Așa cum avocata Diana Hatneanu a subliniat în pledoaria sa și în concluziile scrise, înaintate judecătorului din acest caz, în țările democratice nu e treaba autorităților publice sau a instanțelor să se substituie jurnaliștilor și să intervină în conținutul publicațiilor.

Metodele redactării [jurnalistice] obiective și echilibrate pot varia considerabil, depinzând printre altele și de mediul în discuție. Nu este de competența acestei Curți, și, de altfel, nici de competența instanțelor naționale, să substituie propriile opinii celor ale presei cu privire la ce tehnică de redactare ar trebui adoptată de jurnaliști. Marea Cameră a Curții Europene, în hotărârea Jersild vs Danemarca din 23 septembrie 1994:

Și alți judecători români gândesc european: „Instanțele judecătorești s-ar transforma în veritabile autorități de cenzură”

De altfel, și judecătorii români au, în majoritate, această înțelegere democratică. Într-unul dintre procesele pe care foștii ofițeri din „lotul Shanghai” l-au înaintat ziarului, judecătorul Andrei Aurel Păun, de la aceeași Judecătorie a Sectorului 2, a argumentat că rolul instanței „nu e acela de a efectua o analiză semantică și stilistică a operelor jurnalistice și nici acela de a verifica validitatea raționamentelor (deductive sau inductive) ale jurnaliștilor, întrucât aceasta ar însemna că instanțele judecătorești s-ar transforma în veritabile autorități de cenzură, ceea ce, într-o societate democratică bazată pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului și pe domnia legii, nu poate fi admis”.

Atribuțiile instanțelor judecătorești se rezumă la o analiză strict juridică a cauzei, în sensul stabilirii dacă titularul dreptului la libertate de exprimare a respectat în exercițiul său limitele interne și externe ale acestuia. Judecătorul Andrei Aurel Păun, Judecătoria Sectorului 2:

Verdictul judecătorului Păun se bazează pe interpretarea clasic-democratică a legii, în care oamenii au nevoie de informații pe care jurnaliștii le oferă, acestora din urmă solicitându-li-se bună credință și respectarea standardelor, pe care nu le fixează și nu le reinventează autoritățile publice după propriul interes. Așa arată o societate liberă.

Respectăm verdictul și publicăm ce ne-a obligat să publicăm

Celălalt judecător, care a pronunțat recent ordonanța președințială în care Primăria susține cenzurarea intervievaților, are, probabil, o altă înțelegere a lucrurilor.

Îi respectăm judecătorului decizia și publicăm mai jos, integral, ceea ce el a hotărât să publicăm, adică poziția Primăriei, în care veți vedea că, practic, autoritățile se substituie și celui care pune întrebări, și celui care răspunde!

Nu îi facem judecătorului numele public, pentru ca el să nu fie supus unei dezbateri pe rețelele sociale, discuții din care uneori lipsesc argumentele, fiind înlocuite cu judecăți radicale și, nu rareori, cu insulte.

În cazul sentinței lui, așa cum o privim noi, ca redacție, au precumpănit interesele ordinii statului în fața celei ale societății, într-o manieră de cenzură. Suntem, admitem deschis, subiectivi ca parte în cauză, însă încercăm să trecem dincolo de situația concretă și să ne referim la riscurile generale.

Dacă această decizie a Judecătoriei Sectorului 2 s-ar multiplica, ar însemna ca orice interviu sau articol, indiferent dacă acesta conține fapte sau opinii, să fie urmat de o corecție impusă de către stat.

Invocând urgențe sau interese locale și naționale, s-ar impune o versiune oficială pe care publicația să fie obligată să o găzduiască, ceea ce nu se întâmplă în nicio țară membră a UE. În final, nu am face decât să transcriem contabil punctele de vedere ale autorităților, care ar decide ce trebuie oamenii să afle și ce aceștia nu au voie să știe.

Riscul amestecului statului în dreptul la informare este critic și doar aparent ne ne privește în primul rând pe noi, ca ziariști, afectînd, în de fapt și în primul rînd, publicul și societatea. Așa cum spunea un mare judecător, „alegerea nu este între ordine și libertate. Este între libertate cu ordine și anarhie fără nici una dintre ele”.

Punct de vedere al Sectorului 4

1. Text articol: „Conflictul Primăria S4 – «Șincai» se duce în prezent pe două planuri: în instanță, unde se judecă două dosare, și prin adrese și notificări trimise de la o instituție la alta. Așa că situația de la «Șincai» rămâne în continuare incertă”.

Răspuns Primăria Sector 4: În mod fals se arată că ar exista un conflict între Primăria Sectorului 4 și unitatea de învățământ. În fapt, Primăria Sector 4 nu a făcut decât să respecte prevederile legii, respectiv să respecte prevederile Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, până la data de 21 ianuarie a.c., „conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizei tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistența mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasa de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. (…)”.

2. Text articol: – ,,Domnule Țeca, cum au mers lucrurile la «Șincai» de când sunteți director? – Prima mea urgență când am venit au fost simulările examenului de Bacalaureat. Am cerut copiatoare. M­-am dus la Direcția de Învățământ și ne-au trimis două imprimante mici. Le-am explicat că avem nevoie de un copiator mare, pentru că avem 30 de minute la dispoziție la Bac să scoatem subiectele. Noi aveam unul de 15 ani. Le-am cerut apoi camere de supraveghere, pentru că s-au stricat. La toate răspunsul a fost nu. – V-au explicat de ce? – Au zis că este scump sau că ține de modernizare. Noi Bac-ul l-am dat cu două copiatoare donate de părinți”.

Răspuns Primăria Sector 4: Afirmațiile nu au fundament, nu sunt întemeiate și nu sunt verificate faptic. În fapt, achizițiile despre care profesorul Țeca susține că i-au fost refuzate (copiatoarele și camerele de supraveghere) se încadrează în categoria mijloace fixe și, conform legii, nu puteau fi achiziționate fără ca acestea să fi fost incluse în lista de investiții aprobată în prealabil prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4. În plus, explicațiile atribuite în textul articolului Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ sunt FALSE, nici copiatoarele, nici camerele de supraveghere nefiind parte a necesarului de materiale/dotări necesare procedurilor de punere în siguranță a clădirii Colegiului Național Gheorghe Șincai.

3. Text articol: – „Ce procese sunt acum între «Șincai» și primărie? – În acest moment sunt două procese pe rol între colegiu și primărie. Este un proces al primăriei contra colegiului – pe ăsta l-au lansat anul trecut după ce Consiliul de Administrație al colegiului a refuzat să predea clădirea și să accepte mutarea în «Petru Rareș». Deci deși exista un dosar pe rol care a fost mutat la judecătoria de sector și nu am primit termen, îmi cere mie primăria să fac un lucru care face obiectul unui proces, adică să eliberez liceul. Al doilea proces este al nostru împotriva Primăriei Capitalei, prin care cerem anularea autorizației de construcție, pe motiv că are foarte multe semne de întrebare. Autorizație pentru renovare, nu pentru consolidare. – De ce spuneți asta? – A fost dată pentru alte lucrări, superficiale. Nu pentru consolidare. A fost aprobată foarte repede, în ultimele trei zile din mandatul doamnei Firea. Contractul cu firma pentru lucrări (contractul dintre Primăria Sectorului 4 și firma de construcții Erbașu, n.red.) s-a făcut înainte de autorizație. Și ne îngrijorează că constructorul vrea să facă niște lucruri care ar afecta mersul școlii”.

Răspuns Primăria Sector 4: Susținerile persoanei intervievate cu privire la presupuse ilegalități în procesul de eliberare a autorizației de construire sunt false, deși este de notorietate deja că Primăria Sectorului 4 a obținut din partea Primăriei Capitalei autorizația de construire pentru efectuarea lucrărilor sus-menționate, precum și toate celelalte avize prevăzute de lege (inclusiv cel al Ministerului Culturii), astfel încât constructorii să poată începe lucrul imediat ce vor primi amplasamentul viitorului șantier. Întrucât au existat opozițiile deja notorii, autorizația de construire a trecut prin mai multe filtre de legalitate (Prefectură, lnspectoratul de Stat în Construcții, PMB etc.), inclusiv cele ale instanței de judecată, care a respins cererile de suspendare a documentului, statuând legalitatea și temeinicia acestuia.

Pentru îndeplinirea obligației legale ce îi revine ca administrator al clădirilor în care funcționează școli și grădinițe, Primăria Sectorului 4 a făcut toate demersurile necesare pentru expertizarea acestora, iar pentru a crea cadrul legal necesar punerii în siguranță a respectivelor clădiri, a încheiat un acord-cadru cu mai multe societăți comerciale care să permită derularea mai facilă și mai rapidă a lucrărilor. Prin urmare, afirmația conform căreia ,,contractul cu firma pentru lucrări (contractul dintre Primăria Sectorului 4 și firma de construcții Erbașu, n.red.) s-a făcut înainte de autorizație” este una în mod evident falsă, întrucât acordul cadru (acesta din urmă a fost încheiat înainte de autorizație și vizează lucrări pentru mai multe obiective aflate în administrarea sectorului 4, în funcție de necesitățile autorității locale) nu echivalează, în sens legal, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu un contract de execuție lucrări încheiat exclusiv pentru Colegiul Gheorghe Șincai.

4. Text articol: ,,Adică? Ce modificări făcute de constructor ar afecta școala? – Adică să mute lucrurile pe aici. Am fost la o întâlnire solicitată de noi la Primăria Capitalei. Le-am cerut să ridice Primăriei Sectorului 4 dreptul de administrare, pentru că nu ne dă bugetul, ne hărțuiește cu procese, ne-a retras paza, nu ne asigură nici măcar lucrurile astea fundamentale. În cazul în care nu ne-ar lua PMB, deși asta ne-ar avantaja, pentru că ne-am primi banii, am scăpa de procese, ar fi minunat să ne autoadministrăm. Pentru că asta facem acum, de fapt, cu ajutorul părinților”.

Răspuns Primăria Sector 4: Atât din modul de formulare a întrebărilor, cât și necenzurarea afirmațiilor false ale persoanei intervievate, reporterul nu respectă regulile imparțialității și a verificării informației, neapărat necesare pentru creionarea unei informări complete și corecte a publicului, lăsând de înțeles că, așa cum apare în articolul publicat, Primăria Sectorului 4 ar hărțui cu procese alte instituții sau persoane, lucru în mod evident fals! În plus, așa-numita ,,autoadministrare” lansată de persoana intervievată NU este prevăzută de lege, având în vedere multitudinea de obligații pe care legiuitorul le-a reținut în sarcina administratorului unei clădiri în care funcționează o unitate de învățământ și pe care cadrele didactice nu le-ar putea îndeplini.

5. Text articol: „Planul făcut de conducerea Colegiului Gh. Șincai pentru realizarea lucrărilor cu elevii la școală. Noi asta am cerut. Și dacă nu, atunci soluția oferită de noi era să fie făcut colegiul cu elevii înăuntru, pe tronsoane. Am explicat cum, ne-am dus cu un plan. Constructorul a întârziat o oră și jumătate la întâlnire, timp în care domnul primar Băluță ne tot spunea că trebuie să plecăm din liceu. Constructorul a venit cu o foaie de riscuri, parcă scoasă de pe Wikipedia. Ne-a zis că la etajul al doilea nu vor mai fi săli – acum sunt două laboratoare de chimie, unul de fizică și încă două săli. Că se mută jos, în cabinetul directorului și celelalte săli. Am intrat în panică și am întrebat «știți cum funcționează o școală?». I-am chemat în școală să ne explice ce vor să facă. N-au venit niciodată”.

Răspuns Primăria Sector 4: Deși atât opinia experților tehnici care au realizat expertiza de risc seismic, cât și a constructorului arată în mod clar că lucrările ce urmează a fi desfășurate la Colegiul Național Gheorghe Șincai NU POT Fl EXECUTATE cu elevii și profesorii în interior, întrucât NU SE POATE ASIGURA SIGURANȚA FIZICĂ a acestora, atât reporterul, cât și persoana intervievată continuă să susțină în spațiul public contrariul, lucru care în mod clar creează o stare de confuzie nejustificată atât pentru elevii școlii, cât și pentru cei care intenționează să-și desfășoare aici activitatea academică.

6. Text articol: – „Primăria v-a dat trei variante de relocare: Școala lenăchiță Văcărescu, Liceul Traian Vuia și Liceul Dacia. Și le-ați respins pe toate. De ce? – Propunerea era ciudată. Inițial a fost și «Petru Rareș» printre variante. Acolo oricum este «Eminescu». Noi am refuzat motivat anul trecut «Petru Rareș» pentru că nu încăpem și pentru că au 17 săli, n-au săli de informatică, sală de sport. Pe cei de la «Eminescu» i-au scos din liceu cu promisiunea că într-un an și jumătate îi întorc. Cum poți să le faci asta copiilor de acolo? Să le spui: hai, plecați voi acum ca să vină «Șincai»? Și la «Ienăchiță Văcărescu» sunt elevi din «Eminescu». Pentru noi, asta este o opțiune închisă. Când în iarnă a fost zvonul că ne vom muta la IMGB (Liceul Dacia), părinții au făcut un memoriu în care au explicat de ce nu pot accepta mutarea acolo. Fizic, este la marginea orașului. Noi aici aducem copii din tot orașul. Cei care vin din Bucureștii Noi, din Drumul Taberei n-ar putea să-și ducă copiii acolo. Noi am crezut tot timpul că, de fapt, e o schemă asta: ne oferă IMGB știind că nimeni nu o să vrea în IMGB, o ofertă foarte rea, ca pe urmă să vină cu o ofertă rea, ca să nu mai pară așa rea. Să alegem răul cel mai mic”.

Răspuns Primăria Sector 4: Pentru punerea în siguranță atât a elevilor de la Colegiul Național Gheorghe Șincai, cât și a altor copii ai sectorului 4, încă din anul trecut, sectorul 4 al Municipiului București aplică și derulează ,,Programul niciun copil în clădiri cu risc seismic”, relocând elevii în clădiri sigure, modernizate și consolidate, cu autorizație la securitate la incendiu obținută și fără risc seismic.

7. Text articol: – ,,Mi-ați spus că fiul dumneavoastră este în clasa a XII-a aici. Predați aici de șapte ani. Nu vă este teamă pentru copil, pentru dumneavoastră, să fiți într-o clădire încadrată în clasa a doua de risc? – Nu pot să cred că o expertiză serioasă se face în birou, fără a intra în clădire și fără aparatură. Spun asta pentru că nu a văzut nimeni pe nimeni intrând aici. Și dacă primăria flutură această expertiză în procese și în spațiul public, dacă ar avea o expertiză reală, nu ar face demersurile necesare pentru ca această clădire să intre pe lista clădirilor cu risc seismic (Colegiul Gheorghe Șincai nu se află pe lista clădirilor expertizate cu risc seismic, n.red.)? – Totuși, un expert, un inginer, a stabilit că ,,Șincai” are risc seismic. – Noi vom cere în proces o expertiză de risc seismic imparțială. Noi suntem interesați de expertiză. Dar să fie imparțială, pentru că aceasta, a domnului Dumitru Popescu, este comandată de Primăria Sectorului 4. Eu am copilul în școala asta. Toți cei apropiați mie sunt aici. Sunt primul interesat de expertiză. – Dar dacă expertiza asta tehnică ar fi fost făcută de PMB, cum ați fi abordat situația? – Am fi avut încredere ca urmează să fie făcute lucrări de consolidare. Întrebarea e de ce lucrările nu pot fi făcute cu noi aici? Colegiul Iulia Hasdeu o fost renovat cu elevii înăuntru. Ele pot fi făcute cu elevii înăuntru sau nu. Avem cinci intrări în liceu. Se poate intra pe oriunde. Ca împărțire și ca plasare, este ideal să se facă lucrări cu elevii înăuntru. Și sigur, dacă expertiza ar arăta risc I, am ieși repede să nu mai ținem elevii aici ca să nu ne cadă clădirea-n cap. Dar nimeni nu vorbește în acest moment de un risc imediat. Evident că dacă ne zugrăvim casa e mai bine să ieșim. Oare asta nu înseamnă că, dacă ne zugrăvim casa, ieșim cu mobilă, cu tot, în altă casă. De obicei, ne mutăm dintr-o cameră în alta. Nu plecăm de-acasă”.

Răspuns Primăria Sector 4: Expertiza pentru clădirea Colegiului Gheorghe Șincai a fost întocmită de firma de proiectare, prin verificatori și ingineri, experți tehnici, autorizați MLPAT.

8. Text articol: – „De ce vă este teamă, concret? Adică ce suspiciuni aveți pentru a refuza relocarea temporară? – Că ne scoate și nu ne mai întoarcem. Că ne scoate pentru un interval de timp mult mai mare decât cel comunicat. Și că ne scoate într-un spațiu impropriu, unde nu se poate face învățământ de performanță. Da, e nevoie de elevi și profesori buni. Dar și de dotări. Ne-au zis la proces: «Nu sunteți NASA să aveți nevoie de laboratoare». Ba da, avem, suntem liceu de mate-info, preponderent. Nu e o temere absurdă, vedem ce se întâmplă la «Eminescu». Au plecat acolo, nu s-a făcut nimic, clădirea e tot mai degradată”.

Răspuns Primăria Sector 4: Conform normelor legale în materie, destinația unei clădiri cu funcțiune publică, mai ales cele în care funcționează școli și grădinițe, NU se poate schimba, aspect interzis de lege!

Foto ilustrativ: Shutterstock

PARTENERI - GSP.RO FOTO Și-a scos tatăl din minți » Fiica de 19 ani a unui jucător legendar de tenis, în ipostaze nepermise: „Am eșuat ca tată"

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Păcălit de iubit cu 500 de lei, un ieșean a amenințat că se aruncă de la balconul unei pensiuni, în Baia Mare. Mascații au escaladat clădirea

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2021. Berbecii au parte de o zi care poate contribui mult la apariția unor probleme în cuplu

Știrileprotv.ro Este fotomodel pe Instagram și a cheltuit peste 1800 de euro ca să arate așa. Ce spune femeia: 'Nu o să mai ascult niciodată de medici”

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE 5 lucruri de care te poți bucura vara aceasta, alături de FRESH 0.0, mixul delicios de suc de fructe cu bere 0.0