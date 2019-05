„Nu am reușit să votez, deși am fost în jurul secției de votare de la 10:35 până la 21:00, când s-a închis. Mai jos, povestea pe scurt”, și-a început Marius relatarea.

„Pentru context, acesta ar fi fost cel de-al treilea meu vot din Marea Britanie la alegerile românești. La primul, prezidențialele din 2014, m-am prezentat la ICR Londra la 8:30 dimineața, unde am stat la coadă aproape cinci ore. În 2016, la parlamentare, am descoperit că era secție în Stratford (o zonă din estul Londrei foarte populară printre români). Am votat atunci lejer, stând 10-15 minute la coadă în interiorul clădirii.