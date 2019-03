Un lider PSD Suceava îl susține pe antreprenorul care vrea autostrăzi: “Sunt plătitor de taxe și tată care nu găsește argumente să-și convingă copiii să nu emigreze”

Recent, Ştefan Mandachi, un om de afaceri din Bucovina, a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova ca protest față de lipsa autostrăzilor în România şi în mod special în zona Moldovei. Demersul său a fost primit cu foarte mare entuziasm de către români, un număr impresionant de oameni din țară și din străinătate exprimându-și susținerea și anunțând participarea la protest.

Marți, într-un comunicat, Dan Ioan Cușnir a menționat că inițiativa antreprenorului Ștefan Mandachi a generat mai multe fenomene în viața politică din România și că se va vedea cum va evolua dezbaterea publică sau dacă se va resimți un impact real.

Potrivit acestuia, Suceava are printre cele mai distruse drumuri din România, o strategie inexistentă de construcție și reabilitare de șosele și un program anemic de asfaltare.

„Și eu am distribuit clipul „România vrea autostrăzi” deoarece cred ferm că singura soluție pentru dezvoltare este infrastructură și educație, iar orice altceva e o consecință a celor două. Eu însă nu am fost primar, nu am avut nicio funcție în care să administrez direct bani publici. Chiar dacă sunt afiliat politic, până una alta, sunt un cetățean plătitor de taxe și un tată care nu găsește argumente valabile pentru a convinge copiii să nu emigreze”, a conchis Dan Ioan Cușnir.

În urmă cu două zile, Daniel Horciu, primarul social-democrat al comunei nemțene Săvineşti a anunțat că va protesta și el pe 15 martie pentru lipsa autostrăzii în Moldova.

