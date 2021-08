Licitaţia pentru locul de parcare din cartierul Ozana, sectorul 3, a pornit de la 55 de lei, iar în final a fost adjudecat pentru 20.000 de lei.

„E mult sau puţin, şi nu ştiu ce să vă răspund. E un lucru pe care ţi-l doreşti. Trebuie să plăteşti. Nu stau de mult timp acolo şi de când m-am mutat, acesta este locul pe care am parcat. Am făcut solicitări şi alte solicitări, şi am vrut să-l obțin pe ăsta”, a declarat bărbatul care a plătit aproape 4.000 de euro pentru parcarea de reşedinţă.

Locul de parcare poate fi folosit 24 de ore din 24, 7 zile din 7, însă acesta rămâne în proprietatea Primăriei. Practic, câştigătorul licitaţiei şi-a închiriat pe viaţă locul de parcare, însă va mai fi nevoit să plătească o taxă anuală de 300 de lei pentru parcarea din faţa blocului.

Va beneficia permanent. Mai mult, poate să-l lase moştenire copiilor sau soţiei. Poate să-l transfere rudelor de gradul unu, cu condiţia că nu-şi schimbă domiciliu. Are maşina pe care are dreptul să o conducă şi are RCA şi ITP. Robert Negoiță, primarul sectorului 3:

Dacă nu respectă regulamentul sau dacă nu plăteşte taxa, rămâne fără loc de parcare şi fără banii plătiţi la licitaţie. Dacă se fac lucrări în zonă, este obligat să-l elibereze. În acest caz, primăria fie îi oferă un alt loc de parcare, fie nu-i percepe banii pentru perioada în care nu-l foloseşte.

Potrivi Primăriei Sectorului 3, doar 1% din cei care participă la licitaţii oferă peste 2.000 de lei. Mai mult, există situaţii în care unii nu se prezintă, astfel că acum mai sunt câteva mii de locuri libere. În sectorul 3 sunt 80.000 de locuri de parcare de reşedinţă.

