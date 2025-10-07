Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

Și-a pierdut piciorul stâng când încerca să salveze camarazii ucraineni izolați

Căpitanul britanic Edward „Ned” Harris a servit anterior în calitate de comandant de pluton în Afganistan înainte de a se alătura, în februarie 2022, așa-numitei „Legiuni Străine” din Ucraina.

În noiembrie 2022, în timpul luptelor grele pentru Bahmut, estul Ucrainei, a fost lovit, în timp ce încerca să salveze mai mulți soldați ucraineni izolați într-un bloc.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Echipa lui Harris a fost atacată într-o ambuscadă de drone rusești. În bătălia care a urmat, doi dintre oamenii căpitanului britanic au fost uciși, iar alți doi au fost grav răniți.

Harris a fost lovit de mai multe gloanțe în partea superioară a corpului, iar piciorul stâng aproape i-a fost retezat de șrapnelele provenite de la un proiectil de artilerie.

A fost dus la un spital militar din Dnipro, unde, în ciuda faptului că avea nevoie de îngrijiri critice, a refuzat să plece fără oamenii săi.

Cu piciorul amputat, a participat la incursiunea din Kursk

În cele din urmă, căpitanul Harris a fost repatriat în Regatul Unit, unde a fost tratat la Spitalul St. George din Londra. Aici i-a fost amputat piciorul stâng.

La doar trei luni după amputare, el s-a întors în Ucraina, echipat cu o proteză de picior, conducându-și echipa dintr-un cartier general tactic mobil.

A participat la un raid al forțelor ucrainene în regiunea de graniță Kursk, în vara anului 2024. Însă această experiență pare să fi fost extrem de negativă pentru el.

Harris a criticat deschis operațiunea, numindu-o „nechibzuită” și afirmând că a dus la pierderi mari în rândul personalului.

În noiembrie 2024, căpitanul Harris a demisionat din Legiunea Internațională și a fost imediat decorat cu Ordinul Ucrainean al Curajului.

Visa să studieze psihologia

După întoarcerea de pe front, Harris a început să manifeste „simptome severe de stres posttraumatic (PTSD)”.

Simptomele severe de PTSD includ retrăirea traumei prin flashback-uri sau coșmaruri, evitare agresivă a oricărui lucru care amintește de eveniment, iritabilitate, tensiune și dificultăți de concentrare, precum și izolare socială și amorțire emoțională. Aceste simptome perturbă viața de zi cu zi și pot fi însoțite de depresie, anxietate și pierderi de memorie legate de evenimentul traumatic.

În ultimele luni ale vieții sale, căpitanul Harris a vizitat familiile camarazilor săi căzuți în luptă, a vizitat școli și a vorbit cu tinerii despre experiențele sale, subliniind importanța disciplinei, antrenamentului și rezilienței în depășirea dificultăților.

Plănuise să înceapă studiile de psihologie la sfârșitul acestui an și colaborase cu organizații care luptă împotriva stresului legat de luptă cu războiul, cu scopul de a-i ajuta pe alții.

Harris, care a murit pe 26 august 2025, nu era căsătorit, dar avea 6 nepoți din partea celor două surori.

Experții consideră, de asemenea, că civilii care locuiesc într-o zonă de conflict militar și refugiații prezintă un risc ridicat de a dezvolta PTSD. După conflictele cecene, experții au observat PTSD la 31,2% din populația care trăiește în zona de război.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE