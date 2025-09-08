Experții avertizează că acest fenomen va crește pe măsură ce mai mulți soldați se întorc de pe front, mulți suferind de tulburare de stres posttraumatic ((PTSD) și probleme de sănătate mintală.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Și-a ucis soția la câteva ore după nuntă

Aleksei Marciukov a fost acuzat de tulburarea ordinii publice, după o beție lăsată cu bătaie. În loc de condamnare, ca să evite colonia penitenciară, a ales să meargă pe front. La întoarcere, a comis o crimă!

În noaptea de 4 spre 5 martie 2025, Aleksei Marciukov și-a ucis soția, Mariana, în noaptea nunții, la doar câteva ore după ceremonie. Marciukov era militar contractual și se întorsese special din Ucraina în regiunea Tiumen, sud-vestul țării, pentru nuntă.

Potrivit prietenelor Marianei, el o acuza pe nedrept de infidelitate și o mai agresase și înainte. „Nu era adevărat, dar el a început să devină paranoic chiar și când era pe front”, spune o prietenă a Marinei.

Obișnuia să o bată, dar ea tolera. El îngenunchea, vărsa o lacrimă, iar ea se topea. Dar după ce a participat la operațiunea specială, și-a pierdut complet mințile.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

„Era calm din fire, a servit ca sergent junior, a fost numit șef de pluton. Oare l-ar fi numit pe un psihopat și alcoolic? Dar apoi a început să bea. Bea și ucidea”, a reacționat una dintre rudele lui Marciukov.

„Vă rog, ieșiți liberi, mergeți la război, ucideți acolo și apoi veniți în permisie și tăiați civili, pe cine doriți!”

El a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare, dar a cerut să se întoarcă pe front imediat după proces. Potrivit rudelor victimei, cererea i-a fost aprobată și nu a ajuns în închisoare.

„E șocant, nu are nicio urmă de remușcare”, a adăugat o prietenă a Marianei. Rudele femeii susțin că nici măcar nu a fost transferat din centrul de arest preventiv în colonia penală!

A înjunghiat un om în inimă, iar dorința i-a fost îndeplinită imediat. „Vă rog, ieșiți liberi, mergeți la război, ucideți acolo și apoi veniți în permisie sau grațiați și tăiați civili, pe cine doriți!

Criminal devenit erou – un an, în loc de 24 de închisoare

Un alt caz relatat este cel al lui Gheorghi Povilaiko, 29 de ani, din Vladivostok. În 2021, acesta a ucis-o cu brutalitate pe Anna Koșulko, mama a doi copii.

A bătut-o și a agresat-o sexual timp de câteva ore, apoi a strangulat-o. După ce a scăpat de cadavru, ucigașul i-a furat mașina. A fost prins pe litoral, unde petrecea cu amicii lui.

Recomandări Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Povilaiko a primit 24 de ani de închisoare, dar, după doar un an, a fost eliberat pentru a lupta în Ucraina.

„E un coșmar, un criminal în libertate. Acum e considerat erou”, spune o cunoștință a victimei.

„Parcă suntem într-un film de groază: un maniac tocmai a fost eliberat și trimis pe stradă”

Iar 2024, rănit, criminalul a fost fost eliberat din armată „și a apărut din nou în cartierul nostru rezidențial din Vladivostok. Noi, mamele, am încetat să mai ieșim afară cu copiii, cei mici ies doar cu soțul meu. Parcă ești într-un film de groază: un maniac tocmai a fost eliberat și trimis pe stradă. Se presupune că e un erou acum”.

„Copiii Aniei, deși s-au mutat la tatăl lor, încă locuiesc în apropiere, într-un oraș vecin. Ei, criminalii grațiați pentru că au plecat la război, sunt de neatins, nu poți spune un cuvânt împotriva acestui lucru. În cele din urmă, ei ne vor învinovăți pe noi, și nu pe acest degenerat”, transmit rudele femeii.

În orașul vecin Usuriisk, un alt criminal a fost eliberat recent în același mod, după ce își înjunghiase partenerul de băut. Și în Sahalin, un canibal a fost eliberat grație participării la război! Sunt pur și simplu șocată.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Grațiat după ce a omorât pentru o cutie de bere și un telefon mobil

Alte cazuri cunoscute:

În ianuarie 2024, în Omsk, Aleksandr Nagorniuk, 33 de ani, care a ucis un fotbalist de la echipă locală pentru o cutie de bere și un telefon mobil, a fost grațiat și trimis pe front.

La Novosibirsk, Yuri Desiatov, care l-a lovit pe Ilia Lukasevich în cap cu un cric de 26 de ori pentru a-i fura mașina, a fost grațiat pentru participarea la război.

În vara anului 2024, ucigașii Kristinei Prihodko, 19 ani, care semnaseră un contract cu Ministerul Apărării din Rusia, au fost eliberați. Cadavrul a fost găsit într-o pungă mare de cumpărături într-o pădure de lângă Novosibirsk, în decembrie 2017. În 2018, Sergei Iulin și Maxim Ovcinnikov au fost condamnați la 22 și, respectiv, 18 ani de închisoare pentru violul și crima acesteia. Judecătorul l-a asigurat pe tatăl victimei că pedeapsa maximă nu garantează că ucigașii nu vor fi eliberați prematur. Nu ispășiseră nici măcar 6 ani.

750 de civili au fost uciși sau răniți grav de „eroi”

Un raport care arată că militarii întorși din Ucraina au ucis sau rănit grav peste 750 de civili ruși în ultimii 3 ani.

Aproximativ 400 de persoane din 80 de regiuni rusești au murit, iar cam același număr a suferit răni grave care le pun viața în pericol, a calculat agenția de investigații Verstka, în februarie 2025.

Eliberarea criminalilor pentru a lupta în Ucraina a devenit o practică obișnuită, în ciuda protestelor rudelor victimelor.

În 2024, șefa Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Familiei, Nina Ostanina, a propus stabilirea unui control permanent asupra foștilor prizonieri care se întorceau din război pentru a „proteja societatea”.

„Și-au ispășit deja vina cu sânge”

Colegul ei din Comitetul de Securitate, Andrei Alșevski, a numit inițiativa excesivă, deoarece „eroii și-au ispășit deja vina cu sânge” și ar trebui să simtă „grija autorităților și a societății”.

Numai în 6 luni, Fundația Apărătorii Patriei a oferit asistență psihologică celor 18.604 participanți la operațiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Peste un sfert dintre ei trebuie să solicite ajutor medical calificat de la psihiatri, potrivit statisticilor Ministerului Sănătății de la Moscova, preluate de Mediținski Vestnik (n.r. – Jurnalul Medical), o publicație de limbă rusă editată în Belarus

Asistența psihologică primară pentru soldați care au participat la așa-numită „operațiune militară specială” din Ucraina a fost oferită de 409 psihologi și 27 de psihoterapeuți. Au fost deschise 1.400 de cabinete de consultaţii medicale şi psihologice, 412 săli de asistenţă medicală şi psihologică şi 556 de săli de psihoterapie.

315.000 de persoane au primit consultații în astfel de săli, nota ministerul rus. Pe lângă personalul militar și familiile acestora, refugiaților și persoanelor strămutate interne li se oferă sprijin de consiliere.

Între 30% și 50% dintre veteranii de război suferă de Tulburare de Stres Posttraumatic

Un angajat al Ministerului Sănătății din regiunea Kemerovo, a făcut declarații, pentru Novaia Tab, despre ceea ce se întâmplă în viața civilă cu participanții la războiul din Ucraina, rudele și vecinii lor. În opinia sa, în curând străzile orașelor rusești vor fi pline de „zombi agresivi”.

Un studiu realizat de psihiatrii ruși a arătat că între 30% și 50% dintre veteranii de război suferă de Tulburare de Stres Posttraumatic (PTSD) și aproximativ același număr prezintă instabilitate emoțională și agresivitate.

În aprilie 2024, șefa Fondului „Apărătorii Patriei”, Anna Țivileva a spus că, în primul an, fundația de stat a primit 910.000 de cereri și a rezolvat 780.000.

Experții consideră, de asemenea, că civilii care locuiesc într-o zonă de conflict militar și refugiații prezintă un risc ridicat de a dezvolta PTSD. După conflictele cecene, experții au observat PTSD la 31,2% din populația care trăiește în zona de război.

Fondul de stat „Apărătorii Patriei” a fost creat la ordinului președintele rus Vladimir Putin, în aprilie 2023. Site-ul web al organizației indică scopul principal, acela de a însoți veteranii de luptă din Ucraina și familiile soldaților căzuți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE