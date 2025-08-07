A fost depistat în mijlocul râului

Incidentul a avut loc în noaptea dintre 30 și 31 iulie, în estuarul râului Han, care formează granița maritimă vestică dintre cele două Corei, în apropierea insulei Ganghwa. Această zonă se află, în unele puncte, la mai puțin de doi kilometri de malul nord-coreean.

„Militarii l-au localizat aproape de linia de demarcație, în mijlocul râului”, a declarat un oficial militar sud-coreean.

Conform surselor media, transfugul a cerut ajutor dând semne vizibile soldaților sud-coreeni. Un ofițer i-a strigat: „Suntem Marina Republicii Coreea. Vrei să treci în Coreea de Sud?”, iar răspunsul primit a fost afirmativ.

Operațiunea de salvare, considerată delicată, a durat în jur de zece ore și s-a încheiat în dimineața zilei de 31 iulie, în jurul orei locale 4:00. Ulterior, bărbatul a confirmat oficial că intenționa să dezerteze.

Majoritatea nord-coreenilor ajung în Coreea de Sud prin China

Fugile directe peste granița intercoreeană sunt extrem de rare, întrucât aceasta este fortificată, minată și atent supravegheată. Majoritatea nord-coreenilor care ajung în Coreea de Sud o fac prin China, traversând apoi alte țări terțe, cum ar fi Laos, Thailanda sau Mongolia.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Refugiații nord-coreeni care ajung în Coreea de Sud sunt în mod obișnuit reținuți pentru o perioadă de câteva săptămâni de către serviciile de informații sud-coreene, pentru verificări și interogatorii.