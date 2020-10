Imaginea a fost postată de medicul dr. Samer Cheaib, cel care este surprins ținând în brațe bebelușul. „Cu toții vrem un semnal că ne vom da jos în curând măștile”, scrie acesta.

„Acest copil a fost al doilea dintr-o pereche de gemeni a căror naștere a avut loc acum câteva săptămâni. Tatăl fericit m-a fotografiat ținând copiii. Al doilea a încercat să-mi smulgă masca și tatăl a simțit nevoia să surprindă acest moment. Imaginea e un semnal pozitiv și cred că îi face pe cei care o văd să zâmbească. Pozitivitatea și zâmbetul vor funcționa pentru a spori imunitatea oamenilor și pentru a ajuta la combaterea pandemiei”, a spus doctorul.



Mulți au spus că e fotografia anului, alții că o astfel de imagine încălzește inimile și transmite sentimente pozitive cu privire la viitor.

उम्मीद और आशाओं भरी एक सुंदर तस्वीर…!



Dubai’s Gynecologist Samer Cheaib Posted the pic of a new born kid trying to remove his mask. He wrote „We all are waiting for a signal to remove the mask & return to routine”

Kid will steal your heart ?. @drharshvardhan @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/RaO19OTE8V